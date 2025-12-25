Advertisement
'आई हैव ए ड्रीम...,' 17 साल बाद लंदन से ढाका पहुंचे बांग्लादेश के 'क्राउन प्रिंस', पहली रैली में जनता से क्या बोले?

Tarique Rahman In Dhaka: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 सालों बाद ढाका लौटे हैं. इस दौरान उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 25, 2025, 05:28 PM IST
Bangladesh Politics: बांग्लादेश में इन दिनों चुनाव से पहले स्थिति गंभीर बनी हुई है. ढाका के क्राउन प्रिंस कहे जाने वाले पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 सालों बाद बांग्लादेश लौटे हैं. वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं. बता दें कि तारिक रहमान ने गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को ढाका में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बार-बार लोगों से शांति और स्थिरता की अपील की. 

समर्थकों को किया संबोधित 

रहमान ने कड़ी सुरक्षा के बीच अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राजनीतिक परिवर्तन और बढ़ते तनाव के इस दौर में पूरे बांग्लादेश में शांति और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी. बता दें कि उनका यह भाषण नेशनल इलेक्शन से कुछ महीने पहले और पिछले साल की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद जारी अशांति के बीच आया है. रहमान ने रैली को संबोधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि मतभेदों के बावजूद शांति बनाए रखना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा,' चाहे पुरुष हों, महिलाएं हों या बच्चे, बांग्लादेश की शांति और गरिमा को बनाए रखना हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. हम सब मिलकर काम करेंगे और अपने सपनों का बांग्लादेश बनाएंगे.' 

मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों को किया कोट 

रहमान ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों का हवाला देते हुए कहा,' हमें बांग्लादेश में हर कीमत पर शांति की रक्षा करनी होगी. मेरे पास अपने देश के लोगों के लिए एक योजना है.' उन्होंने किंग के प्रसिद्ध भाषण 'आई हैव अ ड्रीम' का जिक्र करते हुए यह बात कही. बता दें कि बांग्लादेश लौटने के बाद रहमान का यह संबोधन उनकी पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति थी, क्योंकि BNP आने वाले जनरल इलेक्शन से पहले अपनी स्थिति को वापस मजबूत करने की कोशिश कर रही है.  

मां से मिलने अस्पताल पहुंचे रहमान 

रहमान गुरुवार 25 दिसंबर 2025 की सुबह अपनी पत्नी और बेटी के साथ लंदन से फ्लाइट लेकर ढाका पहुंचे. उनका विमान कड़ी सुरक्षा के बीच हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा. बाद में वे पार्टी समर्थकों से घिरे स्वागत समारोह स्थल पर पहुंचे. रहमान इस कार्यक्रम के बाद अपनी मां और पूर्व पीएम खालिदा जिया से मिलने अस्पताल पहुंचे. रहमान की झलक पाने के लिए कई BNP के नेता और कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर जमा हो गए. बता दें कि रहमान साल 2006-2008 तक बांग्लादेश में सैन्य समर्थित सरकार के दौरान हिरासत में यातना झेलने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए साल 2008 में लंदन चले गए थे. अब साल 2026 के चुनावों से पहले उनकी बांग्लादेश में एंट्री हो चुकी है. बता दें कि बांग्लादेश में पहले से ही छात्र नेता उस्मान हादी की मौत और हाल ही में हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है. इसको लेकर ढाका में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है. 

 

