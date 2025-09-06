DNA: भारत को बांट रहे ज्ञान, ट्रंप खुद पुतिन से धड़ाधड़ खरीद रहे ये 'सफेद चीज'; अमेरिकी भी हैरान

US-Russia Trade: यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका और रूस के बीच व्यापार में लगभग 90 प्रतिशत की गिरावट का दावा किया गया. लेकिन अमेरिका सेंसस ब्यूरो के नए आंकड़े के मुताबिक पिछले साल अमेरिका ने रूस से 3 बिलियन डॉलर के सामान आयात किये. और अमेरिका ने इसी साल जुलाई में रूस से पहली बार मुर्गी के अंडों की खेप मंगवाई है. 32 वर्षों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका ने रूस से अंडे खरीदे हैं.

अमेरिका में भी हो रही चर्चा

आखिरी बार अमेरिका ने 1992 में रूस से अंडे खरीदे थे. लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद रूस से अंडों के कारोबार की खबर की चर्चा अमेरिका में भी हो रही है. सोचिए, भारत रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका को चुभने लगता है, ट्रंप हंगामा करते हैं. यूरोप के देश भी शोर मचाते हैं. लेकिन आज, ट्रंप..पुतिन से अंडे खरीद रहे हैं तो सब चुप हैं. ना तो यूरोप को ये दिख रहा, ना NATO को दिख रहा. सभी आंखों में पट्टी बांधकर बैठ गए हैं क्योंकि अमेरिका के सामने बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका में पोल्ट्री उद्योग को हुआ था भारी नुकसान

अमेरिका ने जुलाई महीने में रूस से ताजा मुर्गी के अंडों पर 4.55 लाख डॉलर यानि लगभग 4 करोड़ रुपये खर्च किए. यह कदम उस समय उठाया गया जब अमेरिका में बर्ड फ्लू महामारी के चलते पोल्ट्री उद्योग को भारी नुकसान हुआ और अंडों की आपूर्ति का संकट पैदा हो गया. साल 2025 की शुरुआत में फैले बर्ड फ्लू की वजह से अमेरिका में लाखों मुर्गियां मारनी पड़ीं. हालात इतने गंभीर थे कि कई स्टोर्स को अंडों पर खरीद की सीमा लगानी पड़ी. यानि कोई व्यक्ति एक सीमा से ज्यादा अंडे नहीं खरीद सकता था. फरवरी तक एक दर्जन अंडों की कीमत 7 डॉलर तक पहुंच गई. हालांकि पिछले महीनों में दामों में कुछ कमी आई है, लेकिन जुलाई 2025 में अंडे पिछले साल की तुलना में अब भी 16% महंगे रहे.

और फिर बिगड़ गई स्थिति

इसके लिए ट्रंप प्रशासन अब बाइडेन सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है. प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा, बाइडेन ने पद छोड़ने से पहले करीब 80 लाख मुर्गियों की बिना वजह कुर्बानी दे दी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. लेकिन अब रूस से अंडे खरीदने की खबर के बाद अमेरिका में भी ट्रंप सरकार की फजीहत हो रही है. क्योंकि वो भारत और यूरोपीय देशों को लगातार रूस के साथ कारोबार करने पर टैरिफ की धमकी दे रहे हैं.