जेल में कैदी के साथ प्यार कर बैठी टीचर, स्टडी रूम में कई बार बनाए 'संबंध'; हुआ खुलासा तो मच गया तहलका

Jail Prisoner Female Teacher Relationship News: जेल में बंद कैदियों को पढ़ाने के लिए रखी गई टीचर की नजर वहां बंद एक कैदी से लड़ गईं. जल्द ही वह उसके प्यार में पड़ गई. वह उसे एक्स्ट्रा क्लास देने के बहाने अकेले में देर तक रोकने लगी. इस दौरान उस कैदी के साथ उसने कई बार यौन संबंध भी बनाए. दोनों में सब कुछ सही चल रहा था लेकिन इसकी भनक दूसरे कैदियों को लग गई. उन्होंने जेल प्रशासन को इस बारे में बताया. मामले की जांच हुई तो आरोप सही पाया गया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में मुकदमा चलाया गया. अब अदालत ने कैदी के साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में 36 साल की उस महिला शिक्षक को एक साल जेल की सजा सुनाई है.

कैदी से प्यार में पड़ गई टीचर

डेली मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन में रहने वाली केली डफी (36 वर्ष) पहले स्कूल में टीचर थी. मई 2024 में उसने स्कूल छोड़ दिया और विल्टशायर में बनी HMP एर्लेस्टोक जेल में सहायक शिक्षक के रूप में काम करने लगी. आरोप है कि कैदियों को पढ़ाने के दौरान वह 38 वर्षीय कैदी एश्ले गुडरिज की ओर आकर्षित हो गई. दोनों में पहले नॉर्मल बातचीत शुरू हुई. जल्द ही वे प्यार में आ गए.

जेल के स्टडी रूम में बनाए संबंध

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों में कई बार किसिंग हुई और यौन संबंध भी बने. इस दौरान दोनों ने आई लव यू वाले मैसेज और फोटो भी एक दूसरे को बनाकर भेजे. दिलचस्प बात ये है कि इस संबंध के बारे में डफी ने जेल की लाइब्रेरियन को बताया. उसके भी दूसरे कैदी के साथ यौन संबंध थे. दोनों महिलाओं ने अपने प्यार के अनुभवों के बारे में खुलकर बात की और नई उम्र की लड़कियों की तरह खुलकर हंसी.

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कैदी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में होने के बावजूद डफी ने जेल की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला और जेल में कभी कोई प्रतिबंधित सामान लाने या ले जाने की कोशिश की नहीं की. इन सबके उसका भेद आखिरकार खुल गया और कोर्ट ने उसे एक साल की सजा सुना दी.

अदालत ने सुनाई एक साल की सजा

जज क्रिस्टोफर पार्कर केसी ने कहा कि डफी एक मूर्खतापूर्ण मोह में पूरी तरह बह गई थीं. वह इस काम से जुड़े हुए जोखिमों को अच्छी तरह जानती थी. इसके बावजूद उसने गलत काम जारी रखा. अदालत ने डफी ने अपनी गलतियों को खुलकर स्वीकार किया और कहा कि उसे इस पर पछतावा है. उसने सजा माफी की अपील की, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया.

कैदी के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई

वहीं, इस मामले में कैदी एश्ले गुडरिज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसने जेल में रूफिंग की ट्रेनिंग ली और ट्रैफिक मैनेजमेंट करना सीखा. वह अब रिहाई के बाद ईमानदारी से काम करने की तैयारी कर रहा है. वह भांग उत्पादन जैसे अपराध में जेल बंद है और तय अवधि से ज्यादा लंबी सजा भुगत चुका है.