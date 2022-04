Teacher Saved Child: बच्चे के गले में फंसा बोतल का ढक्कन, टीचर ने सूझबूझ से बचाई जान

Teacher Saved Life: शिक्षक बच्चों को ना केवल पढ़ाते हैं बल्कि उनमें मोरल वैल्यूज के बीज भी बोते हैं. इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर शिक्षक बच्चों की जान भी बचाते हैं. ऐसा ही एक मामला न्यू जर्सी के ईस्ट ऑरेंज कम्युनिटी चार्टर स्कूल में सामने आया, जहां एक शिक्षिका (Teacher) ने एक बच्चे की जान बचाई.

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक टीचर द्वारा बच्चे की जान बचाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल इस स्टूडेंट के गले में पानी की बोतल का ढक्कन अटक जाने से इसका गला चोक (Choke) हो गया था. पूरा मामला जानने से पहले देखें सोशल मीडिया पर लोगों को आकर्षित करता ये वीडियो...

A 9-year-old New Jersey boy who opened a water bottle with his mouth and choked on the cap was saved by his teacher, Ms. [Janiece] Jenkins, who swiftly performed the Heimlich Maneuver. Teachers really are heroes!! pic.twitter.com/Dl26LSZHAz

