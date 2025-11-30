भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को 'भौकाली' बनने की सलाह क्यों, एलन मस्क ने पॉडकास्ट में खोला राज

Tech billionaire Elon Musk: अमेरिकी 'धनकुबेर' एलन मस्क दुनियाभर के मामलों में ज्ञान देते रहते हैं. उनकी हालिया बयानबाजी की बात करें तो एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर निखिल कामथ के 'पीपल ऑफ डब्ल्यूटीएफ' पॉडकास्ट में बोलते हुए मस्क ने कहा, 'मैं उन सभी लोगों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं जो धौंस जमाना चाहते हैं. मुझे लगता है कि जो लोग जितनी क्षमता रखते हैं, और उससे कहीं ज्यादा कमाना चाहते हैं तो मैं उनका निजी तौर पर सम्मान करता हूं.'

पैसा तलाशना यानी खुशियां तलाशना: मस्क

मस्क ने कहा कि महत्वाकांक्षी उद्यमियों को समाज के विकास में अपना योगदान देने का लक्ष्य रखना चाहिए. पॉडकास्ट में अपनी पसंद-नापसंद के बारे में बताते हुए 'पैसों' की तलाश की तुलना खुशी तलाशने से करते हुए कहा, 'अगर आप खुद को आर्थिक रूप से मूल्यवान बनाना चाहते हैं, तो आपको उसके पीछे नहीं भागना चाहिए. बेहतर होगा कि आप यूजफुल उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करें. अगर आप ऐसा करते हैं, तो पैसा सीधे पैसे कमाने के बजाय स्वाभाविक रूप से आएगा.

कैसे बनें वेल्थ क्रिएटर?

जेरोधा के को-फाउंडर कामथ से बतियाते हुए टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक मस्क ने युवा उद्धमियों को चेताते हुए कहा, 'किसी बिजनेस को कामयाब बनाने में तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि उसमें नाकाम होने की भरपूर गुंजाइश होती है. बस ये ध्यान देना होता है कि आपका आउटपुट, इनपुट से ज्यादा मूल्यवान हो, तभी आप सच्चे वेल्थ क्रिएटर बन सकेंगे'.

अपने इस पॉडकास्ट के दौरान, मस्क ने एच1-बी वीजा प्रोग्राम, भारतीयों द्वारा अमेरिकी इको सिस्टम में किए गए वैल्यू एडिशन के साथ-साथ भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आने वाले दौर में रोबोटिक्स की भूमिका और भारत में स्टारलिंक की एंट्री जैसे तकनीकि पहलुओं पर बेबाक बयान देते हुए भारतीय फ्रेशर्स को कामयाबी के भरपूर टिप्स भी दिए.