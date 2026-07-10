/कड़वी स्मूदी, डिलीट चैट और गर्लफ्रेंड... टेक इंजीनियर की एक गलती और US की पुलिस ने खोल दिया पत्नी की हत्या का राज

अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में भारतीय मूल की 27 वर्षीय महिला की मौत का मामला अब हत्या की सनसनीखेज जांच में बदल गया है. शुरुआत में इसे अचानक हुई मौत माना गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी कहानी बदल गई. रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की मौत गला दबाकर की गई थी. इसके बाद पुलिस ने उसके पति, तेलंगाना के रहने वाले 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अविनाश नार्ने को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.
जांच एजेंसियों के अनुसार, 27 अक्टूबर 2025 को अविनाश ने 911 पर कॉल कर दावा किया था कि वह कुछ सामान लेने बाहर गया था. लौटने पर उसकी पत्नी राजीथा सब्बिनेनी बाथरूम में बंद मिली और कोई जवाब नहीं दे रही थी. पुलिस और मेडिकल टीम ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और काफी देर तक सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना (गला दबाना) बताई गई. इसके बाद पुलिस ने घटना को संदिग्ध मानते हुए हत्या के एंगल से जांच शुरू की. जांच आगे बढ़ने पर कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने शक की सुई सीधे पति की ओर मोड़ दी. जांच अधिकारियों का दावा है कि अविनाश का भारत में रहने वाली एक महिला से संपर्क था. पुलिस के मुताबिक, पत्नी की मौत वाले दिन उसने उस महिला से कई बार फोन पर बात की थी. यही नहीं, पूछताछ के दौरान सामने आया कि उसने कथित तौर पर पत्नी की मौत के बाद उसकी तस्वीर भी उस महिला को भेजी थी. जांचकर्ताओं का कहना है कि बाद में इन संदेशों को हटाने की भी कोशिश की गई.
जांच में मिले डिजिटल साक्ष्यों के अनुसार, राजीथा ने अपनी एक दोस्त से मौत से कुछ दिन पहले कई बातचीत की थी. इनमें उसने बताया था कि पति द्वारा बनाया गया स्मूदी पीने में बेहद कड़वा था. मौत वाले दिन भी उसने अविनाश को मैसेज कर कहा था कि स्मूदी का स्वाद 'कफ सिरप जैसा' लग रहा है. पुलिस इन संदेशों को भी जांच का अहम हिस्सा मान रही है.
दोनों की शादी 5 जून 2025 को हुई थी. शादी के बाद राजीथा टेक्सास से वॉशिंगटन के बेलव्यू शहर आकर पति के साथ रहने लगी थी. जांच एजेंसियों का कहना है कि जिस महिला से अविनाश के संपर्क होने की बात सामने आई है, वह शादी समारोह में भी शामिल हुई थी और शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत जारी रही.
राजीथा के अंतिम संस्कार में मदद करने वाले अमेरिका स्थित तेलुगु समुदाय के वॉलिंटियर्स ने बताया कि शुरुआत में उन्हें यही जानकारी दी गई थी कि महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. उनके अनुसार, अविनाश ने खुद अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी की थीं और उस समय उसके व्यवहार से किसी को भी हत्या का संदेह नहीं हुआ. वॉलिंटियर्स ने बताया कि बाद में जब पुलिस की जांच और गिरफ्तारी की खबर सामने आई तो पूरा समुदाय हैरान रह गया. राजीथा के परिजनों के अनुरोध पर स्थानीय तेलुगु संगठनों ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था में सहयोग किया.
अमेरिकी पुलिस का मानना है कि मामले में अभी और डिजिटल व फोरेंसिक साक्ष्यों की जांच की जानी बाकी है. अभियोजन पक्ष ने अदालत में उपलब्ध शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर अविनाश को मुख्य आरोपी बताया है. हालांकि, अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई और पेश किए जाने वाले सभी सबूतों के आधार पर होगा.