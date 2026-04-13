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Hindi NewsदुनियाTechie Dead in US: जन्मदिन ही बना सबसे मनहूस दिन, दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया भारतीय इंजीनियर, US में डूबने से हो गई मौत

Techie Dead in US: जन्मदिन ही बना सबसे मनहूस दिन, दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया भारतीय इंजीनियर, US में डूबने से हो गई मौत

US Student: आंध्र प्रदेश के रहने वाले सिंगिरेड्डी साई श्रीहरि कृष्णा की अभी-अभी नौकरी लगी थी. वह अनुभवी तैराक था. वह अपने जन्मदिन पर दोस्तों के साथ तालाब में गया था, लेकिन वहां यह दुखद घटना हो गई. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:13 PM IST
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Techie Dead in US: जन्मदिन ही बना सबसे मनहूस दिन, दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया भारतीय इंजीनियर, US में डूबने से हो गई मौत

Techie Dead on Birthday: जन्मदिन मनाते हुए अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक 26 साल के इंजीनियर की रविवार को तालाब में डूबने से मौत हो गई. वह आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में बोब्बिली के रहने वाले थे. सिंगिरेड्डी साई श्रीहरि कृष्णा अपने 26वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए दो तेलुगू सहकर्मियों के साथ बाहर गए थे. वे झरने के कुंड में उतरे, लेकिन पानी के बहाव में बह गए.

दोस्त-पुलिसवाले का पिता के पास आया फोन

आंध्र प्रदेश के एनआरआई अफेयर्स मिनिस्टर कोंडापल्ली श्रीनिवास ने कहा कि कृष्णा के पिता को उनके एक दोस्त और पुलिसवाले का फोन आया था, जिसने उनको इस घटना की जानकारी दी.

अभी-अभी मिली थी नौकरी

उसके चचेरे भाई हरि ने कहा, 'कृष्णा, मिसौरी के सेंट लुइस में वेस्टमिंस्टर प्लेस में एक शेयर्ड  होम में रह रहा था. उसे अभी-अभी नौकरी मिली थी और वह बहुत खुश था. उसने दिसंबर 2025 में Elessent Clean Technologies में काम करना शुरू किया था. उसे 12 दिसंबर को ऑफर लेटर मिला था. 2022 में मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका जाने के बाद उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा था. उसे स्वीमिंग का बहुत शौक था. जब वह छोटा था, तो यहां परिदी गांव में तैरने के लिए हर कुएं और नहर में कूद जाता था. पढ़ाई के दौरान उसने अमेरिका में तैराकी कोच के तौर पर भी काम किया था. उसके माता-पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं. उसे नौकरी मिलने के बाद ही उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली थी.' 

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पेशे से पिता हैं किसान

उसके पिता पेशे से किसान हैं और उसकी मां परिदी गांव में इमरजेंसी हेल्थ वर्कर के तौर पर काम करती हैं. कृष्णा की बहन भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो आंध्र प्रदेश में ही रहती हैं. 

अनुभवी तैराक था कृष्णा

बोब्बिली से विधायक आर वी रंगा राव ने कहा कि कृष्णा के एक दोस्त ने सबसे पहले परिवार को इस घटना की जानकारी दी. राव ने कहा, 'वह एक अनुभवी तैराक था. हर कोई उसे परिदी और बोब्बिली में जानता था, जहां वह मुकाबला किया करता था. उसके दोस्त ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक वे एक झरने के नीचे बने छोटे से तालाब में कूद गए थे और तैर रहे थे, तभी कृष्णा तेज बहाव में बह गया. उसने तैरकर सुरक्षित जगह पर वापस आने की कोशिश की, लेकिन उसके दोस्त के अनुसार, उसके पैर पानी में मौजूद एक पेड़ की जड़ों में उलझ गए. उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत गहरा था और वे बेबस थे. लगभग 10 मिनट तक उन्होंने कोशिश की, लेकिन वे उस तक नहीं पहुंच पाए. 

15 मिनट में पहुंची टीम, मगर नहीं बचाया जा सका

राव ने बताया, 'पार्क की नदी बचाव गश्ती टीम भी 15 मिनट के भीतर वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.' उन्होंने आगे कहा, 'हम अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनसे शव को वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध कर सकें.'

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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