/Explainer: तीस्ता विवाद में चीन की एंट्री क्यों अहम, बांग्लादेश का ड्रैगन की ओर झुकाव से भारत को क्या खतरा?

तीस्ता नदी विवाद एक बार फिर चर्चा में है. सिक्किम की पहाड़ियों से निकलकर बांग्लादेश जाने वाली तीस्ता नदी का पानी अब सिर्फ खेती और सिंचाई का मसला नहीं रहा, बल्कि सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ चुका है. बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद भारत के संवेदनशील 'सिलीगुड़ी कॉरिडोर' (चिकन नेक) के करीब चीनी दखल की आहट ने इस दशकों पुराने विवाद को बेहद पेचीदा बना दिया है.
सीमा पर बढ़ते चीनी दखल पर भारत का रुख कड़ा है. इस बीच ढाका ने बड़ा बयान दिया है. बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री ने भारत को 'मित्र देश' बताते हुए दोनों देशों के रिश्ते और हितों को संभालने की अपील की है. अनी ने ढाका में एक सेमिनार में कहा, 'पड़ोसी देश एक दोस्त देश होते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर उनके हित हैं तो हमारे भी हित हैं एक मित्र को दूसरे मित्र के हितों की रक्षा करनी चाहिए, हम कभी नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ दोस्ताना संबंध खराब हों.
अब यह समझना जरूरी हो गया है कि यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए इतना अहम क्यों है और भारत के लिहाज से इसमें क्या पेंच फंसा है.
तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है. यह नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है. दोनों देशों के बीच इसके पानी के बंटवारे का विवाद करीब चार दशक पुराना है.2011 में सूखे मौसम में पानी बांटने का एक समझौता लगभग तैयार था, लेकिन पश्चिम बंगाल की आपत्ति के बाद यह आगे नहीं बढ़ सका. अब तीस्ता के प्रबंधन और बहाली के लिए बांग्लादेश के चीन के साथ बढ़ते सहयोग ने इस पुराने जल विवाद को नया रणनीतिक आयाम दे दिया है.
बांग्लादेश के लिए तीस्ता प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है. ऐसा इसलिए कयोंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और आबादी का बड़ा हिस्सा तीस्ता नदी के पानी पर निर्भर है. ढाका इस बहुउद्देश्यीय प्रबंधन प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करना चाहता है. नीचे कुछ प्वाइंट से समझिए...
1. बाढ़ और जमीन के कटाव से बचाव: बरसात के दिनों में नदी का पानी बढ़ने से उत्तरी बांग्लादेश में भारी बाढ़ आती है और उपजाऊ जमीन बह जाती है. इस प्रोजेक्ट से मजबूत बांध बनाकर बाढ़ और जमीन के कटाव को रोका जाएगा.
2. सूखे के मौसम में पानी का इंतजाम: सर्दियों और गर्मियों (दिसंबर से मई) में नदी सूखने लगती है. प्रोजेक्ट के तहत जलाशय और नहरें बनाकर पानी जमा किया जाएगा, ताकि सूखे के दिनों में भी खेती के लिए पानी मिलता रहे.
3. उत्तरी जिलों में धान की खेती: रंगपुर और आसपास के 5-6 उत्तरी जिलों में 'बोरो' धान की पूरी फसल तीस्ता के पानी पर निर्भर है. पानी की कमी से वहां हर साल किसानों को बड़ा नुकसान होता है.
4. नदी की सफाई और गहराई (ड्रेजिंग): गाद और मिट्टी जमने से नदी उथली हो गई है. नदी की खुदाई (ड्रेजिंग) कर उसकी गहराई बढ़ाई जाएगी, ताकि पानी का बहाव ठीक रहे और नावें व जहाज आसानी से चल सकें.
साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ढाका दौरे पर एक अंतरिम समझौता तैयार हुआ था, जिसमें सूखे मौसम में भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी देने का मसौदा था. उस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए समझौते पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया कि इससे राज्य के किसानों को भारी जल संकट झेलना पड़ेगा.
भारतीय संविधान के अनुसार, जल राज्य सूची का विषय है और किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संबंधित राज्य की सहमति व्यावहारिक रूप से अनिवार्य होती है. ऐसे में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साइन करने से इनकार किया, तो यह समझौता अटक गया.
आज की सबसे बड़ी अड़चन की बात करें, तो बांग्लादेश में सरकार और हालात बदलने से दोनों देशों के रिश्तों का माहौल भी बदला है. भारत से पानी का समझौता न हो पाने की वजह से बांग्लादेश ने तीस्ता नदी के प्रोजेक्ट के लिए चीन से मदद लेने की बात शुरू कर दी. अब अगर चीन, भारत की सीमा के इतने करीब आकर काम करता है, तो यह भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी टेंशन माना जा रहा है. इस प्रोजेक्ट की अड़चन यह है पानी की कमी और पश्चिम बंगाल की असहमति है.
दरअसल, सर्दियों और गर्मियों के महीनों में (जब बारिश नहीं होती) तीस्ता नदी में पानी बहुत कम रह जाता है. दूसरी तरफ, हमारे उत्तर बंगाल और बांग्लादेश दोनों ही तरफ के किसानों को सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है. नदी में इतना पानी ही नहीं बचता कि दोनों का काम आराम से चल सके.
अगर भारत सूखे मौसम (दिसंबर से अप्रैल/मई) में बांग्लादेश को तीस्ता का ज्यादा पानी देता है, तो इसका उत्तर बंगाल की खेती और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधा और गंभीर असर पड़ेगा.
1.रबी और 'बोरो' धान की फसल पर सीधा संकट
बोरो धान: यह सर्दियों और गर्मियों में उगाई जाने वाली धान की ऐसी किस्म है, जिसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है. उत्तर बंगाल के किसान इसी फसल पर काफी हद तक निर्भर हैं. सूखे मौसम में तीस्ता का पानी कम मिलने से इन खेतों की सिंचाई रुक जाएगी, जिससे फसल सूखने और पैदावार आधी रह जाने का खतरा रहेगा.
अभी तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट (गजोल्डोबा, जलपाईगुड़ी) के जरिए उत्तर बंगाल के 6 जिलों जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, दार्जिलिंग के मैदानी इलाके (सिलीगुड़ी), उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा को पानी दिया जाता है. अगर बैराज से ज्यादा पानी बांग्लादेश की तरफ छोड़ दिया गया, तो इन नहरों में पानी का स्तर गिर जाएगा और टेल-एंड (नहर के अंतिम छोर) तक पानी पहुंचेगा ही नहीं.
2. चाय बागानों और अन्य नकदी फसलों को नुकसान
तराई और डुआर्स क्षेत्र के चाय बागानों को सर्दियों के सूखे महीनों में सिंचाई की सख्त जरूरत होती है, ताकि नई पत्तियां सही समय पर आ सकें. इसके अलावा मक्का, आलू, तिलहन और मौसमी सब्जियों की खेती भी बुरी तरह प्रभावित होगी.
3. भूजल का गिरता स्तर और लागत में बढ़ोतरी
नहरों से पानी न मिलने पर किसान बोरवेल और पंपसेट से जमीन के नीचे का पानी खींचेंगे. इससे पूरे क्षेत्र का वॉटर टेबल (भूजल स्तर) तेजी से गिरेगा, जिससे पीने के पानी की किल्लत होगी और डीजल/बिजली का खर्च बढ़ने से किसानों की खेती की लागत कई गुना बढ़ जाएगी.
4. तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट पहले से ही अधूरा चल रहा है
तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट की योजना मूल रूप से लगभग 9 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई के लिए बनाई गई थी, लेकिन पानी की कमी के चलते वर्तमान में यह अपनी कुल क्षमता के एक-तिहाई हिस्से की भी पूरी सिंचाई नहीं कर पा रहा है. बांग्लादेश को और पानी देने से यह परियोजना तकनीकी रूप से और अधिक सीमित हो जाएगी.
उत्तर बंगाल के पास सूखे मौसम में तीस्ता का पानी साझा करने के लिए पर्याप्त अधिशेष (Surplus) पानी नहीं है. अतिरिक्त पानी छोड़ने का सीधा मतलब होगा स्थानीय किसानों की फसल का नुकसान और उत्तर बंगाल में कृषि संकट का गहराना.
Observer Research Foundation (ORF) की एक रिपोर्ट का अध्यन करने पर पता चलता है कि तीस्ता नदी का विवाद अब केवल दो देशों के बीच पानी के बंटवारे का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और भू-राजनीतिक संतुलन का संवेदनशील मामला बन चुका है. इसे नीचे दिए गए 3 पॉइंट्स से समझिए.
1. सिलीगुड़ी कॉरिडोर ('चिकन नेक') के बिल्कुल करीब चीनी मौजूदगी
बांग्लादेश में बहने वाली तीस्ता नदी भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है. यह 20–22 किलोमीटर का संकरा रास्ता पूर्वोत्तर राज्यों (नॉर्थ-ईस्ट) को बाकी भारत से जोड़ता है. अगर चीन इस इलाके के इतने पास अपनी मौजूदगी या दखल बढ़ाता है, तो इससे भारत की सुरक्षा और पूर्वोत्तर से उसके संपर्क मार्ग के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है.
2. प्रोजेक्ट के बहाने जासूसी और सुरक्षा का खतरा
तीस्ता प्रोजेक्ट में नदी की खुदाई (ड्रेजिंग), बांध बनाने और नए शहर बसाने का बड़ा काम होना है. इस काम के लिए चीनी कंपनियां, इंजीनियर और भारी मशीनें लंबे समय तक वहां रहेंगी. भारतीय सीमा के इतने करीब चीनी लोगों की मौजूदगी से भारत की सीमाई गतिविधियों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (जासूसी) का खतरा बढ़ जाएगा.
3. दक्षिण एशिया में भारत को घेरने की चीनी चाल
चीन पहले से ही श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में अपना असर बढ़ाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है. अब बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट में पैसा और दखल लगाकर चीन वहां भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है. अगर चीन का असर यूं ही बढ़ा, तो इससे पड़ोस में भारत का दबदबा कमजोर होगा और उसकी सुरक्षा व विदेश नीति के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी.
तीस्ता विवाद सुलझने से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं. बांग्लादेश के लोगों और वहां की राजनीति के लिए तीस्ता का पानी आत्मसम्मान और जरूरत दोनों से जुड़ा है. अगर यह मसला हल होता है, तो बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बयानबाजी थमेगी और दोनों देशों की दोस्ती और गहरी होगी.
इस समझौते को जमीन पर लागू करने के लिए केंद्र सरकार, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल सरकार को नीचे दी गई मुख्य बातों पर सहमत होना होगा.
1. पानी के सही आंकड़े शेयर करना
इस मुद्दे में अभी जो समस्या है वह यह कि नदी में कितना पानी है और उसका बहाव कैसा है, इसे लेकर भारत, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच अलग-अलग आंकड़े और राय हैं. अब होना यह चाहिए कि सूखे या गैर-मानसून के महीनों में तीनों पक्ष मिलकर नदी के पानी की वैज्ञानिक जांच करें. पानी के बहाव का लाइव डेटा (रियल-टाइम जानकारी) एक-दूसरे से साझा हो, ताकि बंटवारे का फैसला अंदाजे से नहीं, बल्कि सही आंकड़ों के आधार पर हो सके.
2. मौसम के हिसाब से पानी का बंटवारा हो
पानी की कोई तय मात्रा बांधने के बजाय प्रतिशत (हिस्सेदारी) का फॉर्मूला तय किया जाए. इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह हो सकता है कि नदी में पानी कम होने पर दोनों पक्ष कमी को आपस में बांटें और पानी बढ़ने पर दोनों को उसी हिसाब से ज्यादा पानी मिले. इसके साथ ही, नदी और उसके जीव-जंतुओं को जिंदा रखने के लिए उसमें एक तय न्यूनतम पानी का बहते रहना अनिवार्य किया जाए.
3. बंगाल के किसानों के लिए अलग इंतजाम
पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी चिंता उत्तर बंगाल के किसानों के खेतों की सिंचाई है. इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार को छोटे बांध (चेक डैम) बनाने, जमीन के अंदर पानी का स्तर सुधारने और कम पानी से सिंचाई करने वाली तकनीकों (जैसे ड्रिप सिंचाई) के लिए अलग से बजट देना होगा. इसके साथ ही पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए पुरानी नहरों की मरम्मत और उन्हें पक्का करने का काम पूरा करना होगा.
4. सिक्किम के बिजली प्रोजेक्ट्स और बांधों का तालमेल
तीस्ता नदी का पानी सिक्किम में बने बांधों और बिजली प्रोजेक्ट्स से होकर नीचे आता है. केंद्र सरकार को यह पक्का करना होगा कि सूखे के दिनों में सिक्किम के बांध अचानक पानी न रोकें. पानी को एक तय नियम और सही तालमेल से छोड़ा जाए, ताकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों को पहले से पता रहे कि उन्हें कब और कितना पानी मिलेगा.
5. बांग्लादेश, चीन के बजाय भारत से मदद ले
भारत को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि बांग्लादेश में तीस्ता नदी की सफाई (गाद हटाना), बांध बनाने और उसके सुधार के काम वो चीन नहीं बल्कि भारत से पैसा और मदद ले. इससे बांग्लादेश में हर साल आने वाली बाढ़ और मिट्टी जमने की समस्या दूर होगी, और साथ ही सीमा पर भारत की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी खत्म होंगी.
6. केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमति जरूरी
विदेश नीति के फैसलों में राज्य के हितों का ध्यान रखने के लिए केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच नियमित और सीधी बातचीत की व्यवस्था होनी चाहिए. जब तक दिल्ली (केंद्र) और कोलकाता (बंगाल) एक राय पर नहीं होंगे, तब तक ढाका (बांग्लादेश) के साथ कोई भी समझौता लंबे समय तक नहीं टिक सकता. तीस्ता विवाद का हल सिर्फ पानी बांटने का समझौता नहीं होगा, बल्कि यह पर्यावरण को बचाने, खेती के नए तौर-तरीकों को अपनाने और पूरे इलाके की सुरक्षा को मजबूत करने का एक साझा प्लान साबित होगा.
इसमें कोई दोराय नहीं है कि बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद शेख हसीना के भारत में रहने और उन्हें वापस भेजने (प्रत्यर्पण) की मांग से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई. माना जा रहा है कि तीस्ता समझौता पूरा नहीं हो पाने के चलते बांग्लादेश ने भारत के संवेदनशील 'चिकन नेक' (सिलीगुड़ी कॉरिडोर) के पास तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन को बुला लिया. चीन के दखल से मामला पानी की लड़ाई से बढ़कर सीधे देश की सुरक्षा और इलाके में दबदबे की जंग बन गया है.
यह प्रोजेक्ट भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है. अगर चीनी कंपनियां और इंजीनियर वहां काम करते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले इस संकरे रास्ते की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी.
बांग्लादेश अब भारत पर दबाव बनाने के लिए 'चीन कार्ड' खेल सकता है, यानी भारत पानी पर समझौता करे, नहीं तो बांग्लादेश, चीन से मदद लेगा. चीन का इरादा सिर्फ नदी सुधारने का नहीं, बल्कि बांग्लादेश में बांध, सड़कें और नए शहर बनाकर अपनी लंबी पकड़ मजबूत करने का है, जिससे पूरे क्षेत्र का सुरक्षा संतुलन बिगड़ सकता है.
भारत को बांग्लादेश के साथ अपनी कूटनीति को बेहद सधे और सतर्क तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि तीस्ता विवाद अब सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि सुरक्षा का मसला बन चुका है. भारत को बिना अपनी सुरक्षा गंवाए बांग्लादेश से समझदारी भरी बातचीत रखनी होगी, ताकि वहां चीन के दखल को रोका जा सके.
किसी एक दल के बजाय पूरे देश से रिश्ते
अब भारत को सिर्फ एक पार्टी पर निर्भर रहने के बजाय बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से रिश्ते बनाने होंगे, ताकि भारत-विरोधी सोच कम हो सके. पूर्वोत्तर राज्यों के व्यापार, सुरक्षा और उग्रवाद रोकने के लिए बांग्लादेश का साथ जरूरी है. वहां की अस्थिरता सीधे भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएगी. भारत को अपनी सीमा सुरक्षा से समझौता किए बिना तीस्ता के पानी और प्रोजेक्ट फंडिंग का ऐसा हल देना होगा, ताकि बांग्लादेश को चीन के पास न जाना पड़े.