सीजफायर बढ़ेगा या निकलेगा कोई और रास्ता? शांति वार्ता पर सस्पेंस के बीच तेहरान का फैसला; कल से उड़ान भरेंगे विमान

Iran New Decision: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने एक अहम फैसला लिया है. ईरान में करीब 50 दिनों बाद घरेलू उड़ाने सेवाएं फिर से शुरू होने जा रही हैं. 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल की संयुक्त ईरान पर एयरस्ट्राइक के बाद तेहारन ने अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया था और सभी प्रकार की उड़ानों को रद्द कर दिया गया है. ईरान में सभी प्रकार की उड़ान सेवाएं पिछले 50 दिनों से सस्पेंड कर दी गई थीं, जिसको फिर से बहाल करने की तैयारी है.

दरअसल, ईरान ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है, जब अमेरिका-ईरान के बीच जारी अस्थायी संघर्षविराम की मियाद भी 22 अप्रैल को ही पूरी हो रही है. इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है कि दोनों देशों के बीच जारी अस्थायी सीजफायर पर आगे क्या होगा? इधर, ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने ईरान एयर के हवाले से बताया कि उड़ान की शुरुआत तेहरान से मशहद रूट पर होगी। आवागमन दोनों होगा।

कब से शुरू होगी पहली उड़ान?

ईरान की न्यूज एजेंसी की मानें, प्रतिबंध के बाद पहली उड़ान सेवा 3502 सुबह 10:00 बजे तेहरान से मशहद के लिए रवाना होगी. इसके बाद वापसी की फ्लाइट 3503 उसी दिन दोपहर 12:30 बजे मशहद से तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे के लिए रवाना होगी. ईरान की ओर से उड़ान सेवाओं को बहाल करने का फैसला देश में हालात के धीरे-धीरे सामान्य होने के संकेत दे रहे हैं.

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शुरू हो चुकी हैं अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गत शनिवार (18 अप्रैल) को ही ईरान की ओर से देश के कुछ हिस्सों में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स को जाने की इजाजत दे दी गई है. ईरान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को आंशिक रूप से उन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को एक बार फिर से खोल दिया है, देश के पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती हैं. इजरायली और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपने एयरस्पेस बंद कर दिए थे और उड़ानों को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया था.

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