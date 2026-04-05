मछली के जाल में फंसे अमेरिकी विमान, ईरानी सैनिकों ने पकड़े... नैरेटिव वॉर में ईरान की नई चाल, अब बिलबोर्ड से उड़ाया US का मजाक

Billboard In Tehran Mocking US: पश्चिम एशिया की जंग कौन जीत रहा है इसको लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नैरेटिव वॉर की बात करें तो ईरान इसमें सर्राटे से आगे निकल रहा है. अब उसने अमेरिका को ट्रोल करते हुए तेहरान में एक बिलबोर्ड लगाया है.
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West Asia War: पश्चिम एशिया में पिछले एक महीने से जंग जारी है. न तो अमेरिका-इजरायल और न ही ईरान की ओर से इसके रुकने का कोई संकेत मिला है. जंग कौन जीतेगा इसको लेकर फिलहाल कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन नैरिटिव वॉर की बात करें तो ईरान इसपर तेजी से आगे निकल रहा है. वह बिना हथियार-पैसों के लगातार अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर अलग-अलग तरीके से वार कर रहा है.
अमेरिका लगातार ईरान के डिजिटल चक्रव्यूह में फंसता दिखाई दे रहा है. पहले 'X'में लगातार पोस्ट के जरिए ट्रंप का उपहास उड़ाना तो अब ईरान की सड़कों पर अमेरिका को ट्रोल करते हुए बिलबोर्ड लगाना तेहरान के नैरिटव वॉर में नया चैप्टर जोड़ रहा है. बता दें कि तेहरान के इंकलाब चौक (Enghelab Square) में एक बड़ा से बिलबोर्ड लगा है, जिसमें समुद्र (होर्मुज स्ट्रेट) के आगे ईरानी सैनिकों ने मछली पकड़ने वाला जाल पकड़ा है. इस जाल में अमेरिका के कई विमान और जहाज फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं.
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तेहरान की सड़कों पर लगे इस बिलबोर्ड में ईरान ने फारसी में लिखा,' पूरा फारस की खाड़ी क्षेत्र हमारा हंटिंग ग्राउंड है.' ईरान का यह बिलबोर्ड उसके अमेरिकी और इजरायली एसेट को इंटरसेप्ट करने और नष्ट करने के दावों के बीच सामने आया है. यह दावा ईरानी सेना की ओर से किया गया था. बता दें कि इससे पहले भी ईरान ने इंटरनेट पर अमेरिका सेना और उसके फाइटर जेट्स की खूब खिल्ली उड़ाई है. उसने इसको लेकर कई सारे पोस्ट भी किए.
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ईरान ने हाल ही में अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को मार गिराने का दावा किया था. इसकी पुष्टि अमेरिका-इजरायल ने भी की थी. इसके बाद ईरान की साउथ अफ्रीका एंबेसी ने अपने 'X' हैंडल पर कई मजेदार पोस्ट शेयर किए. एक पोस्ट में ईरान ने अमेरिकी F-35 को ऑफ मोड में दिखाते हुए कैप्शन में '(OF) F-35' लिखा.
(OF)F35 pic.twitter.com/glvNqB4WO2
— Iran Embassy SA (@IraninSA) April 3, 2026
पोस्ट के AI तस्वीर में अमेरिकी विमान टूटी-फूटी हालत में दिख रहा है, जिसके जरिए ईरान यह बताना चाहता है कि उसके डिफेंस सिस्टम के आगे अमेरिका का सबसे महंगा फाइटर जेट भी महज एक खिलौने की तरह ठप हो जाएगा.
ईरान की ट्यूनीशिया एंबेसी ने अमेरिकी एयर फोर्स का मजाक उड़ाते हुए अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें अमेरिकी वायुसेना हवा में उड़ती कुर्सी पर बैठी दिख रही है. दूतावास ने कैप्शन में लिखा,' चेयर फोर्स'.
CHAIR Force pic.twitter.com/roiJKK7QIb
— سفارة إيران في تونس (@IranembTun) April 4, 2026
बता दें कि ईरान इस सोची-समझी रणनीति के तहत अमेरिकी जनता में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अविश्वास फैला रहा है. इस नैरेटिव वॉर में ईरान बिना कोई मोटी रकम खर्च करे अमेरिका में ट्रंप के प्रभाव को कम कर रहा है, जो पहले से ही जनता से विरोध का सामना कर रहे हैं.