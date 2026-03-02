Video: तेहरान का गांधी हॉस्पिटल भी बना हमलों का निशाना, US-इजरायल की एयरस्ट्राइक के बाद मची अफरा-तफरी

Tehran Hospital Damage: तेहरान में US-इजरायल एयरस्ट्राइक के बाद गांधी हॉस्पिटल में अफरा-तफरी मच गई. वायरल वीडियो में बिल्डिंग को स्ट्रक्चरल नुकसान, टूटी खिड़कियां और एंट्रेंस पर मलबा दिखा. स्टाफ ने अलार्म के बीच मरीजों, खासकर बच्चों, को बाहर निकाला.
Gandhi Hospital Damage: ईरान की राजधानी तेहरान में हुए अमेरिका-इजरायल की एयरस्ट्राइक के बाद शहर के गांधी हॉस्पिटल में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हॉस्पिटल की इमारत को गंभीर स्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है. गांधी स्ट्रीट पर स्थित इस हॉस्पिटल की टूटी खिड़कियां, एंट्रेंस पर फैला मलबा और आसपास उठता धुआं हालात की गंभीरता को दर्शाता है.
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम द्वारा साझा किए गए अलग-अलग वीडियो क्लिप में नर्सों और मेडिकल स्टाफ को बच्चों को गोद में उठाकर वार्ड खाली कराते देखा गया. बैकग्राउंड में लगातार बजते अलार्म और लोगों की चीख-पुकार से हालात बेहद तनावपूर्ण नजर आए.
प्रत्यक्षदर्शियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि रविवार को हुए इजरायली हमलों ने सीधे हॉस्पिटल एरिया को निशाना बनाया. उनके मुताबिक, हमले के बाद हॉस्पिटल बुरी तरह डैमेज हो गया और स्टाफ को मरीजों को बाहर सड़क पर ले जाना पड़ा. वीडियो में लोग अलग-अलग दिशाओं में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ अपने परिजनों को पुकारते नजर आए, जबकि आसपास के इलाकों में धुआं उठता दिखा. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस हमले में कितने लोग घायल हुए हैं या कितने लोगों की जान गई है.
इस बीच, इजरायल ने दावा किया है कि वह अपने सैन्य अभियान को ईरान की राजधानी तक ले जा रहा है. यह बयान उस संयुक्त अमेरिकी-इजरायली ऑपरेशन के बाद आया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी वायुसेना ने ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने के लिए B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया. क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच तेहरान समेत कई शहरों में एयर रेड सायरन गूंजते रहे.
संघर्ष तीसरे दिन में एंट्री कर चुका है. ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइल और ड्रोन दागने के साथ ही खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है. इसके चलते पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है. कई देशों ने स्थिति पर चिंता जताते हुए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर प्रतिक्रिया दी है. आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है, खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में हो रहे हमलों को लेकर.
वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया है कि ईरान की संभावित नई लीडरशिप अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हो सकती है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि यदि ईरान की नई लीडरशिप बातचीत चाहती है तो वह तैयार हैं. हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सैन्य अभियान फिलहाल बिना रुके जारी रहेगा.