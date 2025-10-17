Noor Wali Mehsud Video: टाइगर अभी जिंदा है! TTP चीफ नूर वली ने PAK को धमकाया, हिंदी में जानिए भारत के लिए क्या कहा?

Tehrik E Taliban Pakistan Chief Noor Wali mehsud: तहरीक ए तालिबान (पाकिस्तान) ने महज चंद दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है. पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर का मजाक उड़ाने वाले टीटीपी चीफ 'वली' ने नया वीडियो जारी करके पाक फौज की मौज लेते हुए कहा है कि वह जिंदा है और आसिम मुनीर के गुर्गों के हमले में उसका बाल-बांका भी नहीं हुआ है. अपने वीडियो में नूर वली ने ये भी कहा कि वो सेफ हाउस में सेफ है. नये वीडियो से शहबाज शरीफ से लेकर सबकी खिल्ली उड़ा रहा है, जिससे ये संदेश जाता है कि किसी के कोसने से कोई इंसान नहीं मरता.

पाकिस्तान ने किया था मारने का दावा

पाकिस्तान नूर वली की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है. इस बीच अपने आठ मिनट के वीडियो में नूर वली ने पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी औकात बता दी है. पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 9 अक्टूबर और 15 अक्तूबर की एयर स्ट्राइक में दावा किया था कि नूर वली मारा गया, जबकि उसके हमले में कुछ लोग घायल हुए थे और कुछ की हालत गंभीर है.

वीडियो में क्या कहा?

पाकिस्तान को घर में घुसकर पीटने यानी ताबड़तोड़ हमले करके बुरी मार मारने वाले तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) के सदर मौलाना नूर वली महसूद ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खुल्ला चुनौती देते हुए कहा मैं जिंदा हूं अल्लाह की मेहरबानी से एकदम ठीक हूं और टीटीपी के हमारे लड़ाकों ने पाकिस्तान को भरपूर सबक सिखाया है.

#BREAKING Noor Wali Mehsud, the leader of Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), has assured in a video message that he is alive and present in the tribal areas. In this video, he also stated that they are active in the tribal regions and have not used Afghan soil. This comes after… pic.twitter.com/Ue3mbnVk7A — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) October 16, 2025

हिंदी में जानिए भारत के लिए क्या कहा?

टीटीपी चीफ नूर वली ने कहा, 'दुश्मन का प्रोपगैंडा फेल हो गया. पाकिस्तान अपनी नाकामी को भारत या अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है. ये उसकी कमजोरी है जो ऐसे बयान देकर (नूर वली मारा गया) खुद अपनी बेइज्जती करा रहा है. जंग के दौरान पाकिस्तान हमेशा विरोधियों पर आरोप लगाता है,'ये भारत द्वारा किया गया हमला है, कभी अफगानों पर आरोप लगाता है. पाकिस्तान हमसे शिकस्त खा रहा है तो अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है. वो दावा करता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होता है. हम अपनी जमीन से लड़ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी जमीन पर कायम हैं'.

कौन है नूर वली?

नूर वली महसूद टीटीपी तालिबान की पाकिस्तान विंग का चीफ है. उसका जन्म साल 1978 में दक्षिणी वजीरिस्तान में हुआ. 47 साल के वली को मारने की पाकिस्तान की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं. नूर ने मदरसा की पढ़ाई के बाद 2003 में टीटीपी जॉइन किया. 2018 से टीटीपी का लीडर है. अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है. उसके पहले के तीन चीफ हमलों में मारे जा चुके हैं. 9 अक्टूबर को काबुल पर हुए हमले में उसकी मौत की अफवाह पाकिस्तान ने उड़वाई जिसे टीटीपी ने खारिज कर दिया.