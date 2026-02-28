जंग के बीच गूंजी दुआएं, ईरान-इजरायल जंग के बीच प्रार्थना करते दिखे यहूदी; सामने आया Video

Israelis in Tel Aviv Bunker Video: इजरायल और ईरान के बीच सोशल मीडिया पर इजरायल के बंकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इजरायल के तेल अवीव शहर का यह वीडियो उस समय का है, जब इजरायली बंकर में ईरानी जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे. वीडियो में लोग एक बंकर में अंदर इकट्ठा होकर प्रार्थना और गीत गाते दिखाई दे रहे हैं.

इजरायली राजनीतिक टिप्पणीकार ने शेयर किया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इजरायली राजनीतिक टिप्पणीकार हनान्या नफ्ताली ने X पर शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि "तेल अवीव के बंकरों में ईरान की जवाबी कार्रवाई के खतरे बीच इजरायली प्रार्थना और गीत गा रहे हैं. आस्था मजबूत है, इजरायल अडिग है, आतंकवाद की जीत नहीं होगी."

WATCH: In Tel Aviv bunkers, Israelis pray and sing as Iranian retaliation looms. Add Zee News as a Preferred Source Faith strong, Israel unshaken, terror will NOT win. Video: @Saul_Sadka pic.twitter.com/LWHlmYyxYt — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) February 28, 2026

वीडियो में क्या है?

वीडियो में लोग अंडरग्राउंड शेल्टर या पार्किंग एरिया जैसे किसी जगह पर इकट्ठा हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे आमतौर पर सुरक्षा संबंधी चेतावनी के दौरान बंकर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बंकर में अच्छी खासी भीड़ है. लोग एक-दूसरे के करीब खड़े हैं और कुछ सामूहिक रूप से गाते या नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान सामने आया वीडियो

इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान बढ़ते तनाव के बीच ये वीडियो सामने आया है. वीडियो में इजरायली बंकर में गाते और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं. वहीं इजरायली अधिकारियों ने पहले भी सुरक्षा संबंधी खतरों के समय निवासियों को निर्धारित आश्रय स्थलों के पास रहने की सलाह दी है.

वीडियो के समय और स्थान की स्पष्ट जानकारी नहीं

हालांकि वीडियो के बारे में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था. साथ ही इसके सटीक समय और स्थान के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है. लेकिन ये वीडियो यह दर्शाता है कि देश में चल रहे मुश्किल समय में नागरिकों की प्रतिक्रिया क्या होती है. ऐसी स्थिति में लोग प्रार्थना और सामुदायिक एकजुटता का सहारा लेते हैं. वहीं दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल नेता स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं.