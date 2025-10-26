"मारे गए सभी इजराइली बंधकों को वापस लाएं" तेल अवीव में हजारों लोगों ने रखी मांग

Tel Aviv Rally: हमास के हमलों के 750 दिन पूरे होने के मौके पर में शनिवार 25 अक्टूबर 2025 की रात तेल अवीव के बंधक चौक पर हजारों लोग इकट्ठा हुए और गाजा में अब भी 13 मारे गए बंधकों के अवशेषों की वापसी की मांग की. इस रैली में मारे गए बंधकों के परिवार, रिहा हुए बंधकों और हाल ही में रिहा हुए हॉस्टेजेज एतन हॉर्न (Eitan Horn) और योसेफ चैम ओहाना (Yosef Chaim Ohana) सहित उनके समर्थक शामिल हुए.

सैनिक की मां का भावुक भाषण

आजाद हुए सैनिक मतन अंगरेस्ट (Matan Angrest) की माँ अनात अंगरेस्ट (Anat Angrest) ने एक भावुक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की रिहाई में मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया और 7 अक्टूबर की नाकामियों, बंधकों को लेकर बाचतीज के सरकारी संचालन और लंबे समय से चल रहे संघर्ष की जांच के लिए एक राज्य आयोग गठित करने का आग्रह किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके बेटे की आज़ादी की खुशी, गाजा में अब भी मौजूद लोगों के लिए दुख से फीकी है, और उन्होंने हर बंधक की वापसी तक लड़ाई जारी रखने का इरादा किया.

"मृतकों का सही तरह से हो अंतिम संस्कार"

मारे गए बंधक अमीरम कूपर (Amiram Cooper) के बेटे रोटेम कूपर (Rotem Cooper) ने गाजा की सुरंगों में फंसे बंदियों के भयावह आखिरी पलों को बयां किया, जबकि एक दूसरे मारे गए बंधक के रिश्तेदार नीरा और ओफिर शराबी ने अपने असहनीय दर्द और सभी पीड़ितों को सही तरीके से अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने के कमिटमेंट के बारे में बताया.

बंधकों को वापस लाया जाए

अलोन निमरोदी (Alon Nimrodi), जिनके बेटे तामीर (Tamir) का शव हाल ही में बरामद हुआ था, उन्होंने इस लॉस पर गहरा दुख जताया, लेकिन सभी को घर वापस लाने के इजरायल की ड्यूटी की फिर से याद दिलाया.

अभी लड़ाई जारी रहेगी

मृत बंधक लियोर रुडेफ (Lior Rudaeff) की बेटी नोआम काट्ज (Noam Katz) ने 7 अक्टूबर के हमास हमले के दौरान अपने पिता की बहादुरी को बया किया, और इस मौजूदा संकट की मानवीय कीमत को बताया. ये रैली बंधक परिवारों के बीच एकता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी, जिसने एक राष्ट्रीय आह्वान को बल दिया: "जब तक सभी घर नहीं पहुँच जाते, तब तक लड़ाई जारी रखें."

(इनपुट-रॉयटर्स)