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अमेरिका में डूबते दोस्तों को बचाने के लिए नदी में कूदा भारतीय छात्र, खुद मछली के जाल में फंसकर हुई दर्दनाक मौत

Telangana Man Dies In America While Saving Friends: अमेरिका में पढ़ने गए एक भारतीय युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई. तेलंगाना के रहने वाले 23 साल के कोडुरु अनुरूप रेड्डी अपने दोस्तों की जान बचा रहे थे. हालांकि, जान बचाते-बचाते वह खुद हादसे का शिकार हो गए.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 10, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:17 PM IST
अमेरिका में डूबते दोस्तों को बचाने के लिए नदी में कूदा भारतीय छात्र, खुद मछली के जाल में फंसकर हुई दर्दनाक मौत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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