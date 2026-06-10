/अमेरिका में डूबते दोस्तों को बचाने के लिए नदी में कूदा भारतीय छात्र, खुद मछली के जाल में फंसकर हुई दर्दनाक मौत

अनुरूप की मौत 29 मई 2026 को अमेरिका में लुइसियाना के टोरो बायू पार्क में हुई. वह अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने गए थे और इस दौरान उनके 3 दोस्त मछली पकड़ते समय गलती से सबाइन नदी में गिर गए. अनुरूप उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गए. वह दोस्तों को बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन खुद उनके पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गए, जिसके चलते वह तेज धारा में बह गए. नालगोंडा जिले के शालिगोवराराम निवासी अनुरूप का परिवार शहर के बाहरी इलाके अब्दुल्लापुरमेट में रह रहा था.