/अमेरिका में डूबते दोस्तों को बचाने के लिए नदी में कूदा भारतीय छात्र, खुद मछली के जाल में फंसकर हुई दर्दनाक मौत

Telangana Man Dies In America: अमेरिका में एक भारतीय युवक ने नदी में डूबते हुए अपने 3 दोस्तों की जान बचाई. हालांकि, इसके चलते उसे खुद अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. तेलंगाना के रहने वाले 23 साल के कोडुरु अनुरूप रेड्डी का शव मंगलवार ( 9 जून 2026) सुबह राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा. बाद में शव को अब्दुल्लापुरमेट के कवादिपल्ली गांव स्थित उनके घर ले जाया गया. यहां उनका अंतिम संस्कार किया गया.
अनुरूप की मौत 29 मई 2026 को अमेरिका में लुइसियाना के टोरो बायू पार्क में हुई. वह अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने गए थे और इस दौरान उनके 3 दोस्त मछली पकड़ते समय गलती से सबाइन नदी में गिर गए. अनुरूप उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गए. वह दोस्तों को बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन खुद उनके पैर मछली पकड़ने के जाल में फंस गए, जिसके चलते वह तेज धारा में बह गए. नालगोंडा जिले के शालिगोवराराम निवासी अनुरूप का परिवार शहर के बाहरी इलाके अब्दुल्लापुरमेट में रह रहा था.
अनुरूप साल 2024 में अमेरिका गए थे. हाल ही में उन्होंने नॉर्थ टेक्ससास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था. इसी महीने के आखिर से वह जॉब शुरू करने वाले थे. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अनूप की बहादुरी की तारीफ करते हुए एक प्रशस्ति पत्र ( Certificate Of Appreciation) भेजा. सीएम ने अपने संदेश में कहा कि 23 साल के अनूप ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर असाधारण साहस का परिचय दिया. उनका बलिदान मानवता के सर्वोच्च मूल्यों दर्शाता है.
सीएम रेड्डी ने अनुरूप के माता-पिता राजेंद्र रेड्डी और दुर्गाभवानी, भाई अश्रित रेड्डी और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति संवेदना जाहिर कर उन्हें राज्य सरकार का समर्थन देने का आश्वासन दिया. वहीं भोंगिर के सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने शव को वापस लाने में मदद की. उन्होंने भारतीय दूतावास और तेलंगाना के नॉन रेजीडेंट्स माइग्रेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ कॉर्डिनेशन किया. राज्य सरकार की ओर से अनुरूप के शव को लाने की व्यवस्था की गई. उन्हें स्पेशल एंबुलेंस में शव को एयरपोर्ट से कवादिपल्ली ले जाया
गया.