साथ-साथ गुजरा बचपन, फिर पढ़ाई के लिए गईं US; सड़के हादसे में दो दोस्तों ने छोड़ दी दुनिया

Telangana News: कैलिफोर्निया में दो बचपन की दोस्तों की एक साथ साथ मौत हो गई, ये दोनों एक साथ पढ़ाई करने के लिए US गईं हुई थीं. दोनों तेलंगाना की रहने वाली थीं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 30, 2025, 11:07 AM IST
California Accident: कहते हैं कि अगर हर मोड़ पर साथ देने के लिए आपका दोस्त खड़ा हो तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है. दोस्तों के ऊपर कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, तेलंगाना की रहने वाली दो दोस्त जिंदगी के कई साल साथ गुजारे और फिर साथ ही साथ उन्होंने दुनिया छोड़ दी. कैलिफोर्निया के बिशप शहर में एक सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में दोनों की मौत हो गई, ये दोनों ओहियों में रहती थीं और घूमने के लिए कैलिफोर्निया गई हुई थीं. 

दोनों दोस्तों की हुई मौत
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक मेघना रानी पुल्लखंडम, 25, और भावना कडियाला, 24, ने डेटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री पूरी की थी और नौकरी ढूंढ रही थीं, 28 दिसंबर को, जिस कार में वे जा रही थीं, वह अलबामा हिल्स रोड पर एक तेज मोड़ पर अचानक सड़क से उतर गई और एक खाई में गिर गई. हादसे में मेघना और भावना की मौत हो गई. इसके अलावा दो और स्टूडेंट्स को चोटें आईं.

साथ-साथ गुजरा बचपन
भावना का परिवार मुलकनूर गांव से है, जबकि मेघना महबूबाबाद के गरला गांव की थी, मेघना के पिता नागेश्वर राव गरला में मी सेवा सेंटर चलाते हैं, जबकि भावना के पिता कोटेश्वर राव मुलकानूर के उपसरपंच हैं, स्कूल और कॉलेज एक साथ पढ़ने के बाद, दोनों US भी एक साथ गईं. दोनों के परिवार वालों को जब से इस हादसे के बारे में जानकारी मिली उनका रो-रोकर बुरा हाल है.

मदद की लगाई गुहार
इसे लेकर कोटेश्वर राव ने कहा कि वह इतने सदमे में हैं कि अपनी बेटी के बारे में बात नहीं कर सकते, वहीं नागेश्वर राव ने बताया कि मेघना ने हमें फोन पर बताया कि वे 10 दिनों की छुट्टी पर जा रही हैं, यह हादसा उनकी ट्रिप के चौथे दिन हुआ, हम बहुत दुखी हैं. उन्होंने सरकार से दोनों लड़कियों के शव घर लाने में मदद करने की अपील की. ​​साथ ही उनके भाई ने लिखा कि बहुत भारी मन और बहुत दुख के साथ हम अपनी प्यारी बहन मेघना रानी पुल्लखंडम के अचानक गुजर जाने की खबर शेयर कर रहे हैं. 28 दिसंबर, 2025 को एक एक्सीडेंट में वह हमसे बहुत दुख के साथ चली गईं.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ.

Telangana NEWS

Trending news

