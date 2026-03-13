Advertisement
तो क्या ईरानी स्लीपर सेल का हिस्सा था यहूदी धार्मिक स्थल पर गाड़ी घुसाने वाला व्यक्ति? जंग के बीच अचानक होने लगी चर्चा

तो क्या ईरानी स्लीपर सेल का हिस्सा था यहूदी धार्मिक स्थल पर गाड़ी घुसाने वाला व्यक्ति? जंग के बीच अचानक होने लगी चर्चा

Ayman Mohamad Ghazali: अमेरिका के मिशिगन प्रांत में एक यहूदी धार्मिक स्थल पर एक व्यक्ति ने गाड़ी चढ़ा दी. उसकी पहचान अयमान मोहम्मद गजाली के तौर पर हुई है. जिसका जन्म लेबनान में हुआ था. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 13, 2026, 08:55 AM IST
तो क्या ईरानी स्लीपर सेल का हिस्सा था यहूदी धार्मिक स्थल पर गाड़ी घुसाने वाला व्यक्ति? जंग के बीच अचानक होने लगी चर्चा

US News: अमेरिका के मिशिगन प्रांत में एक यहूदी धार्मिक स्थल पर एक हमलावर ने अपने अपनी गाड़ी घुसा दी. उसके पास बंदूक भी थी. गाड़ी घुसते देख सुरक्षा कर्मियों ने उसपर गोली चलाई, जिसके बाद उसका ट्रक टकरा गया और उसमें आग लग गई जिससे हमलावर की मौत हो गई. ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका-इजरायल और ईरान में जंग छिड़ी है. ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमेरिका में ईरानी स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है, क्या ये हमला स्लीपर सेल का हिस्सा था, स्लीपर सेल की तरफ क्यों ईशारा जा रहा है आइए जानते हैं.

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के मुताबिक गाड़ी घुसाने वाले हमलावर की पहचान 41 साल के अयमान मोहम्मद गजाली के तौर पर हुई है. उसका जन्म लेबनान में हुआ था. हालांकि बाद में वो अमेरिका का नागरिक बन गया था. उसने डेट्रॉइट के पास वेस्ट ब्लूमफील्ड इलाके में स्थित टेंपल इजरायल सिनेगॉग (यहूदी धर्म का प्रार्थनास्थल) में अपनी ट्रक घुसा दी. ऐसा तब हुआ जब जंग के बीच ये खबर आने लगी है कि दुनिया भर में ईरानी स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है. 

अमेरिकी इंटेलिजेंस को मिले थे कुछ मैसेज

इस समय दुनिया भर में ईरानी स्लीपर सेल (छिपे हुए एजेंट) के सक्रिय होने की अफवाहें और चेतावनियां चल रही हैं. अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कुछ एन्क्रिप्टेड मैसेज इंटरसेप्ट किए हैं, जो ईरान से आए हुए बताए गए हैं, जिससे ये जानकारी मिलती है कि ये स्लीपर सेल को एक्टिवेट करने के लिए ट्रिगर हो सकते हैं. ऐसे में उसके लेबनानी होने की वजह से ये भी सवाल क्या यह हमला ईरानी स्लीपर सेल का हिस्सा है?

इजरायल के पीएम ने जताया दुख

फिलहाल इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है लेकिन ये ईरान से जुड़ा था. कहा ये भी जा रहा है कि उसके परिवार के कुछ लोग इजरायली हमले में मारे गए थे जिसकी वजह से बदले की भावना भी हो सकती है. इस घटना के बाद इजरायल के पीएम ने भी दुख जताते हुए लिखा कि डेट्रॉइट में मौजूद टेंपल पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि यह यहूदियों का पूजा स्थल था.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Ayman Mohamad Ghazali

