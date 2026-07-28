/नेपाल के सुनसरी में तनाव, सांप्रदायिक झड़प में एक की मौत के बाद बढ़ाया गया कर्फ्यू; डीजे बजाने पर भी बैन

Nepal Sunsari Violence Latest Updates: नेपाल के पूर्व में स्थित सुनसरी जिले में सांप्रदायिक हिंसा में एक व्यक्ति की मौत के बाद अधिकारियों ने कुछ हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू बढ़ा दिया है. यह जिला भारत की सीमा से सटे कोशी प्रांत में आता है. हालात काबू करने के लिए जिले में कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं. इसी बीच राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष जांच और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.
रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा की शुरुआत रविवार को देवानगंज-3 के कप्तानगंज इलाके से शुरू हुई. उस वक्त दो धार्मिक समुदायों के लोग अलग-अलग कार्यक्रम कर रहे थे. तभी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडों को लेकर उनमें विवाद शुरू हो गया. शुरुआत बहस से हुई. इसके बाद दोनों पक्षों में हिंसा शुरू हो गई. मामले को संभालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. इस दौरान पुलिस ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए गोली चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए.
इसके बाद से सुनसरी जिले में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. जिला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अर्याल ने बताया कि तनाव देखते हुए मंगलवार को कई इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू और निषेधाज्ञा लागू रही. यह कर्फ्यू अनिश्चित काल या अगले आदेश तक लागू रहेगा.
फिलहाल जिले के पांच क्षेत्रों हरिनगरा बाजार, भुटाहा बाजार, कप्तानगंज बाजार, घुस्की बाजार और देवांगनजी बाजार में सोमवार सुबह से कर्फ्यू लागू है. कप्तानगंज इलाके में रविवार को सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद पहली बार ये पाबंदियां लगाई गई थीं. इस दौरान सुनसरी से गुजरने वाले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर लोगों को आवाजाही की अनुमति देने के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर्फ्यू हटाया गया था. हालांकि, दोपहर 3 बजे इसे फिर से लागू कर दिया गया.
जिला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद अर्याल ने तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और स्थानीय हितधारकों के साथ एक बैठक की. उन्होंने राजनेताओं को बताया कि कर्फ्यू के तहत जिले में जनसभाओं, प्रदर्शनों, धरनों और चार से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है. साथ ही, सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों में डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.
उधर, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने सभी पक्षों से शांति-सौहार्द्र बनाए रखने और सहिष्णुता बरतने की अपील की है. पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने ने बयान जारी कर इस मामले की निष्पक्ष जांच करने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, पीड़ितों को मुआवजा और घायलों के मुफ्त इलाज की मांग की है. सुनसरी के पड़ोसी जिले मोरंग में भी डीजे के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है.