/नेपाल के सुनसरी में तनाव, सांप्रदायिक झड़प में एक की मौत के बाद बढ़ाया गया कर्फ्यू; डीजे बजाने पर भी बैन

रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा की शुरुआत रविवार को देवानगंज-3 के कप्तानगंज इलाके से शुरू हुई. उस वक्त दो धार्मिक समुदायों के लोग अलग-अलग कार्यक्रम कर रहे थे. तभी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडों को लेकर उनमें विवाद शुरू हो गया. शुरुआत बहस से हुई. इसके बाद दोनों पक्षों में हिंसा शुरू हो गई. मामले को संभालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. इस दौरान पुलिस ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए गोली चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए.