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नेपाल के सुनसरी में तनाव, सांप्रदायिक झड़प में एक की मौत के बाद बढ़ाया गया कर्फ्यू; डीजे बजाने पर भी बैन

Nepal Sunsari Violence News: नेपाल के सुनसरी में तनाव पसरा हुआ है. रविवार को हुई सांप्रदायिक झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद वहां पर लगा कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही वहां पर डीजे बजाने पर बैन भी लगा दिया गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 28, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:37 PM IST
नेपाल के सुनसरी में तनाव, सांप्रदायिक झड़प में एक की मौत के बाद बढ़ाया गया कर्फ्यू; डीजे बजाने पर भी बैन

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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