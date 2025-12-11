Advertisement
चीन-जापान में तनातनी तेज, वॉरशिप से लेकर फाइटर जेट्स तक की हो रही तैनाती; तीसरे वर्ल्ड वॉर का बढ़ा डर!

चीन-जापान में तनातनी तेज', वॉरशिप से लेकर फाइटर जेट्स तक की हो रही तैनाती; तीसरे 'वर्ल्ड वॉर' का बढ़ा डर!

China-Japan Military Tension: ताइवान को लेकर चीन-जापान के बीच सैन्य तनातनी अब बड़ी मोर्चाबंदी की ओर बढ़ती दिख रही है. चीन के साथ जहां रूस खुलकर आ गया है. वहीं जापान के साथ अमेरिका खड़ा हो गया है.

 

Dec 11, 2025, 11:41 PM IST
चीन-जापान में तनातनी तेज', वॉरशिप से लेकर फाइटर जेट्स तक की हो रही तैनाती; तीसरे 'वर्ल्ड वॉर' का बढ़ा डर!

Military Tension between China and Japan over Taiwan: आज की तारीख में दुनिया के कई हिस्से जंग की मार से परेशान हैं. जहां बारूद की गूंज अभी तक सुनाई नहीं पड़ी है. वे इलाके भी अब युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं. कुछ इसी तरह के हालात पूर्वी एशिया में हैं. जापान और चीन के बीच तनाव विश्व युद्ध की आहट देने लगे हैं. जिस जापान की जमीन पर दूसरा विश्वयुद्ध खत्म हुआ. उसी जापान को तीसरे वर्ल्ड वॉर के शुरू होने की वजह माना जाना लगा है. 

फिर छाया 'वर्ल्ड वॉर' का डर!

करीब 14 हजार वर्ग मील की छोटी सी कंट्री ताइवान दुनिया के नक्शे में सबसे ज्यादा तनाव वाली जगह बन चुका है. इस छोटे से देश ने दुनिया के चार ताकतवर देशों को जंगी तैयारी के मिशन पर ला दिया है और आहट तीसरे विश्व युद्ध की सुनाई दे रही है. 

पूर्वी एशिया के दो देश ताइवान और जापान, जिनकी चीन से सीधी टक्कर ने दुनिया के लिए तीसरे विश्वयुद्ध का खतरा खड़ा कर दिया है. वक्त का फेर देखिए. जिस जापान पर परमाणु विनाश के बाद दूसरा विश्वयुद्ध खत्म हुआ था. आज वही जापान तीसरे विश्वयुद्ध का दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा है. 

अमेरिकी बमवर्षकों ने भी दिखाई ताकत

अब ये लड़ाई सिर्फ चीन और ताइवान की नहीं है. पहले जापान, फिर रूस और अमेरिका की एंट्री ने पूर्वी एशिया के गिरते तापमान में आग लगा दी है. 10 दिसंबर को दो अमेरिकी B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ने जापानी सागर के ऊपर उड़ान भरी. जिनके साथ तीन जापानी F-35 स्टेल्थ फाइटर और तीन F-15 एयर सुपीरियॉरिटी जेट शामिल थे. हालांकि जापानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में अमेरिकी B-52 बॉम्बर को अपने F-15 के साथ दिखाया. जो जापान के छठे एयर विंग से थे. 

अब आपको पूर्वी एशिया के घमासान में अमेरिका की एंट्री की पूरी टाइम लाइन बताते हैं. 7 नवंबर को जापान की प्रधानमंत्री ताकाईची ने ताइवान को लेकर  संसद में बयान दिया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और इससे जापान की सुरक्षा को खतरा होता है तो जापान भी प्रतिक्रिया दे सकता है.

दोनों ओर से दिखाई जा रही है ताकत

3 दिसंबर को ताइवान की तरफ से कहा गया कि चीन की मिलिट्री ताइवान स्ट्रेट में विदेशी नेवी के जहाजों पर हमले की ड्रिल करती है. जो इस रूट पर आने वाले सभी जहाजों के लिए खतरनाक है. इसके बाद 6 दिसंबर को चीन ने ओकिनावा के पास इंटरनेशनल वॉटर एरिया में जापानी F-15 विमानों पर अपने लड़ाकू विमानों से दो बार रडार लॉक किया.

फिर 9 दिसंबर को दो रूसी T-95 बॉम्बर ने दो चीनी H-6 बॉम्बर के साथ संयुक्त उड़ान भरी थी, जिसके जवाब में जापान ने भी अपने लड़ाकू विमान उतारे. 10 दिसंबर को चीन और रूस को जवाब देते हुए अमेरिका ने अपने दो B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जापानी सागर के ऊपर उड़ाए. जिनके साथ जापानी जेट्स भी मौजूद थे. 11 दिसंबर को जापानी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर के साथ F-15 फाइटर जेट का वीडियो जारी कर दिया. 

ताइवान को लेकर जिनपिंग की सनक

यानि जापान ने अमेरिकी सपोर्ट का वीडियो करके चीन और रूस दोनों को साफ संदेश दे दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर वो भी पीछे हटने वाला नहीं है. वहीं ताइवान को लेकर चीन की सनक इस कदर हाई है कि जिनपिंग की लाल फौज जापान के खिलाफ भी मोर्चा खोलने के संकेत दे चुकी है. 

खबर आई है कि जापान के फाइटर जेट को लॉक करने के बाद भी चीन नहीं रुका है. एक तो उसने रूस को भी इस पूरे झमेले में शामिल कर लिया है. दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर चीन के 4 फाइटर जेट प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी की संयुक्त उड़ान भी भर रहे हैं.

दक्षिण कोरिया की सीमा में भी घुसे

अब इस पूरे मामले में चिंताजनक बात ये है कि रूस और चीन के सिर्फ 4 फाइटर जेट ही उड़ान नहीं भर रहे हैं.जापान की तरफ से ये भी खुलासा किया गया कि जापान के ओकिनावा और मियाको द्वीपों के बीच चार चीनी J-16 फाइटर जेट बॉम्बर्स के भी इसमें शामिल हुए. ये उड़ान इतनी लंबी थी कि साउथ कोरिया की सेना ने भी उनकी वायु सीमा में सात रूसी और दो चीनी विमानों के घुसने का दावा किया है.

वॉरशिप और फाइटर जेट्स की इस ताजा लड़ाई के पीछे ताईवान को लेकर जापानी पीएम का वो बयान है. जिसने चीन का मूड खराब कर दिया है. दरअसल - जापान की प्रधानमंत्री ताकाईची ने ताइवान को लेकर 7 नवंबर को संसद में बयान दिया था. जापानी पीएम ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और इससे जापान की सुरक्षा को खतरा होता है, तो जापान भी प्रतिक्रिया दे सकता है.

अमेरिका भी बढ़ा रहा जंग की तैयारी

जापानी पीएम के इसी बयान के बाद से चीन भड़का हुआ है. जापानी पीएम के ताइवान पर दिए बयान को चीन ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया है. चीन की आपत्ति के बाद भी जापानी पीएम ताकाइची ने अपना बयान वापस लेने से इनकार कर दिया. इसी के बाद जापान ने रविवार को आरोप लगाया कि चीन के लड़ाकू विमानों ने उसके सैन्य विमानों पर दो बार फायर कंट्रोल रडार लॉक किया. जिसके बाद दोनों देशों के बीच पड़ी दरार और गहरा गई है.

ताइवान जापान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है. ताइवान के आसपास का समुद्री क्षेत्र जापान के लिए बेहद अहम है. ये जापान का एक महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है. साथ ही जापान में दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी सेना का विदेशी ठिकाना भी यहीं मौजूद है. इसी वजह से अमेरिका ने भी क्लियर किया कि जापान-अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत अगर इन द्वीपों पर हमला होता है तो अमेरिका जापान की रक्षा करेगा.

सुलगती चिंगारी से जापान और ज्यादा अलर्ट 

आपको बता दें कि जापान के दक्षिण पश्चिम इलाके में ही सेनकाकू या डियाओयू आइलैंड है.यही चीन के साथ जापान के विवाद की बड़ी वजह है. फिलहाल इस आइलैंड पर जापान का कब्जा है लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता है. दक्षिण चीन सागर के पास है मौजूद सेनकाकू आइलैंड के पास 12 मील का इंटरनेशनल एयर रूट भी है. हालांकि अपनी आदत के अनुसार चीन इसे नहीं मानता और अक्सर जापान के एयर स्पेस में घुस आता है. इसे देखते हुए जापानी एयरफोर्स को हमेशा अलर्ट रहना होता है. अब ताइवान विवाद की सुलगती चिंगारी ने जापान को और ज्यादा अलर्ट कर दिया है.

Devinder Kumar

राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

China-Japan News in Hindi

