मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद नेपाल के धनुषा में तनाव, कर्फ्यू के बीच पुलिस से भिड़े हिंदू संगठन, फेंके पत्थर

Nepal Hindu Protest: दोपहर एक बजे से बीरगंज महानगर में जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू के आदेश जारी किए जाने के बावजूद, हिंदुओं ने प्रतिबंधित क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी रखा. प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:39 PM IST
नेपाल के धनुषा में मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद मुस्लिमों के विरोध प्रदर्शन के बीच हिन्दू संगठन के प्रदर्शन को देखते हुए बीरगंज में निषेधाज्ञा लगाया गया हैके बीच, एक हिंदू संगठन ने विरोध किया. इसी बीच हिंदुओं ने प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई.आज दोपहर एक बजे से बीरगंज महानगर में जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू के आदेश जारी किए जाने के बावजूद, हिंदुओं ने प्रतिबंधित क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी रखा. प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की.

 

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

Nepalcurfew

