मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद नेपाल के धनुषा में तनाव, कर्फ्यू के बीच पुलिस से भिड़े हिंदू संगठन, फेंके पत्थर

नेपाल के धनुषा में मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद मुस्लिमों के विरोध प्रदर्शन के बीच हिन्दू संगठन के प्रदर्शन को देखते हुए बीरगंज में निषेधाज्ञा लगाया गया हैके बीच, एक हिंदू संगठन ने विरोध किया. इसी बीच हिंदुओं ने प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई.आज दोपहर एक बजे से बीरगंज महानगर में जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू के आदेश जारी किए जाने के बावजूद, हिंदुओं ने प्रतिबंधित क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी रखा. प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की.