Congo: इस शहर में नकदी का भयानक संकट, चलन में फिर से आए छेद वाले पुराने नोट; खौफ में लोग
Advertisement
trendingNow12913383
Hindi Newsदुनिया

Congo: इस शहर में नकदी का भयानक संकट, चलन में फिर से आए छेद वाले पुराने नोट; खौफ में लोग

विद्रोहियों के कब्जे वाले कांगो के बुकावु शहर में लोग नोटों की कमी के कारण पुराने छेद वाले नोट का प्रयोग करने के लिए मजबूर हो गए है. बता दें, कांगो में नोटों में छेद करने की प्रथा कोई नई बात नहीं है. 1997 में तानाशाह जोसेफ मोबुतु को सत्ता से बेदखल करने के बाद उस समय बनी नई सरकार ने उनकी फोटो को नोटों से मिटाने के लिए मौजूदा मुद्रा में छेद कर दिए थे जिससे नई मुद्रा आने तक ही ये नोट प्रचलन में रहे.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Congo: इस शहर में नकदी का भयानक संकट, चलन में फिर से आए छेद वाले पुराने नोट; खौफ में लोग

Congo: पूर्वी कांगो का बुकावु शहर फरवरी में रवांडा समर्थित एम23 विद्रोही समूह द्वारा शहर पर कब्जा करने के कारण भारी नकदी संकट का सामना कर रहा है. विद्रोहियों के कब्जे के कारण कांगो के बैंक बंद हैं और निवासियों को नकदी तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति से निपटने के लिए लोग पुराने, छेद वाले नोटों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया था. बता दें, कांगो में नोटों में छेद करने की प्रथा कोई नई बात नहीं है. जानकारी के अनुसार, 1997 में तानाशाह जोसेफ मोबुतु को सत्ता से बेदखल किया गया था उस समय बनी नई सरकार ने उनकी फोटो को नोटों से मिटाने के लिए मौजूदा मुद्रा में छेद कर दिए थे जिससे नई मुद्रा आने तक ही ये नोट प्रचलन में रहे.

एम23 विद्रोही समूह ने कांगो पर किया कब्जा 

इस बीच, कांगो सरकार ने कहा है कि वह बुकावु जैसे विद्रोही कब्जे वाले शहरों में बैंक के नए नोट नहीं भेजेगी और न ही बैंक खोलेगी. सरकार ने कहा है कि असुरक्षा और एम23 समूह पर अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंध हैं. जिसके कारण हम इन शहरों में नए नोट नहीं भेज सकते है. बता दें, इस समस्या से स्थानीय निवासी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और कई लोग सोच रहे हैं कि इस आर्थिक संकट से उन्हें कौन बचाएगा क्योंकि सरकार ने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया है. बता दें , रवांडा समर्थित एम23 विद्रोही समूह ने फरवरी में देश के खनिज-समृद्ध पूर्वी हिस्से में विद्रोहियों और कांगो सेना के बीच लड़ाई बढ़ने के बाद बुकावु पर कब्जा कर लिया था. कांगो के अधिकारियों ने संघर्ष बढ़ने पर शहर के बैंकों को बंद कर दिया था जिससे क्षेत्र में नकदी की कमी हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

congo

Trending news

Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
Punjab
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
54 साल के विकास यादव ने झूठ बोलकर ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी
Vikas Yadav
54 साल के विकास यादव ने झूठ बोलकर ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
congress
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी... बदहाली के बीच पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
himachal pradesh rainfall
366 मौतें, पानी में डूबे पशु-पक्षी... बदहाली के बीच पंजाब-हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
B Sudarshan Reddy
चुनाव से पहले लालू संग बैठकी ने बढ़ाई मुश्किलें, BJP के निशाने पर सुदर्शन रेड्डी
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
PM Modi
29 महीनों का इंतजार और बदले में 180 मिनट? PM के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस के तीखे सवाल
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
Antrix Devas Case
Antrix Devas Case: CBI के चंगुल से बच निकले थे आरोपी, अब कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
Pakistani Intruder in Jammu
BSF जवानों ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी को पकड़ा, लंबे बाल में इसका हुलिया तो देखें
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
NIA raids
आतंकी साजिश मामले में NIA की बड़ी छापेमारी, जम्मू-कश्मीर में तलाशी अभियान जारी
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
PM Modi
'सिंगापुर की स्वच्छता से लेकर जनता के मन की बात तक...', PM का सांसदों को गुरुमंत्र
;