Congo: इस शहर में नकदी का भयानक संकट, चलन में फिर से आए छेद वाले पुराने नोट; खौफ में लोग

Congo: पूर्वी कांगो का बुकावु शहर फरवरी में रवांडा समर्थित एम23 विद्रोही समूह द्वारा शहर पर कब्जा करने के कारण भारी नकदी संकट का सामना कर रहा है. विद्रोहियों के कब्जे के कारण कांगो के बैंक बंद हैं और निवासियों को नकदी तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति से निपटने के लिए लोग पुराने, छेद वाले नोटों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें नष्ट करने के लिए बनाया गया था. बता दें, कांगो में नोटों में छेद करने की प्रथा कोई नई बात नहीं है. जानकारी के अनुसार, 1997 में तानाशाह जोसेफ मोबुतु को सत्ता से बेदखल किया गया था उस समय बनी नई सरकार ने उनकी फोटो को नोटों से मिटाने के लिए मौजूदा मुद्रा में छेद कर दिए थे जिससे नई मुद्रा आने तक ही ये नोट प्रचलन में रहे.

एम23 विद्रोही समूह ने कांगो पर किया कब्जा

इस बीच, कांगो सरकार ने कहा है कि वह बुकावु जैसे विद्रोही कब्जे वाले शहरों में बैंक के नए नोट नहीं भेजेगी और न ही बैंक खोलेगी. सरकार ने कहा है कि असुरक्षा और एम23 समूह पर अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंध हैं. जिसके कारण हम इन शहरों में नए नोट नहीं भेज सकते है. बता दें, इस समस्या से स्थानीय निवासी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और कई लोग सोच रहे हैं कि इस आर्थिक संकट से उन्हें कौन बचाएगा क्योंकि सरकार ने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया है. बता दें , रवांडा समर्थित एम23 विद्रोही समूह ने फरवरी में देश के खनिज-समृद्ध पूर्वी हिस्से में विद्रोहियों और कांगो सेना के बीच लड़ाई बढ़ने के बाद बुकावु पर कब्जा कर लिया था. कांगो के अधिकारियों ने संघर्ष बढ़ने पर शहर के बैंकों को बंद कर दिया था जिससे क्षेत्र में नकदी की कमी हो गई है.