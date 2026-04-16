कौन है अमीर हमजा? जिसे कहा जाता है हाफिज का दायां हाथ और लश्कर का ‘ब्रेन’, मार दी गई गोली

Who Is Ameer Hamza: लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्य आतंकी अमीर हमजा को पाकिस्तान के लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी. रिपोर्टों के अनुसार, एक समाचार चैनल के कार्यालय के बाहर बंदूकधारियों द्वारा उस पर गोलियां चलाई गई. जानकारी के अनुसार, इस हमले में आतंकी हमजा बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसके तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

कौन है अमीर हमजा?

अमीर हमजा (Amir Hamza) पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) का प्रमुख चेहरा रहा है. उसे संगठन का रणनीतिक दिमाग माना जाता है, जिसने वर्षों तक आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई. हमजा हाफिज सईद (Hafiz Saeed) का करीबी सहयोगी रहा है और संगठन के शुरुआती संस्थापक सदस्यों में शामिल रहा. हमजा केवल एक लड़ाकू आतंकी नहीं, बल्कि वैचारिक मार्गदर्शक भी है. वह जिहादी विचारधारा फैलाने, नए आतंकियों की भर्ती करने और फंडिंग नेटवर्क तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है. अमेरिका ने उसे पहले ही वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है.

आतंकी नेटवर्क में अहम है हमजा की भूमिका

अमीर हमजा को लश्कर-ए-तैयबा का ब्रेन कहा जाता है. वह संगठन के प्रचार तंत्र से लेकर ऑपरेशनल प्लानिंग तक में शामिल रहा है. उसने संगठन के लिए फंड जुटाने, युवाओं की भर्ती करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क फैलाने में अहम योगदान दिया. बताया जाता है कि उसने कई कट्टरपंथी किताबें लिखीं और लश्कर के प्रकाशनों का संपादन भी किया. 2018 में जब अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा, तो उसने नए नामों और संगठनों के जरिए नेटवर्क को जारी रखने की कोशिश की.

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लाहौर में कैसे हुआ हमला?

लाहौर में गुरुवार को अमीर हमजा पर उस समय हमला हुआ, जब वह एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर मौजूद था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने अचानक उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. हमले में हमजा को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.

पहले भी हो चुका है हमला

यह पहली बार नहीं है जब हमजा को निशाना बनाया गया हो. इससे पहले भी उस पर हमला हो चुका है. पिछले साल उसके आवास के बाहर गोलीबारी हुई थी, जिसमें वह घायल हो गया था. उस घटना के बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन ताजा हमले ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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सुरक्षा एजेंसियों में चिंता

इस हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. खुलेआम हुई इस गोलीबारी ने कई सवाल खड़े किए हैं. क्या यह आतंकी नेटवर्क के भीतर की लड़ाई है या फिर किसी बड़े ‘टारगेटेड ऑपरेशन’ का हिस्सा? घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियां हमलावरों की तलाश में जुट गई हैं. फिलहाल यह साफ नहीं है कि हमले के पीछे कौन है.