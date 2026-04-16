Advertisement
trendingNow13180911
Hindi Newsदुनियाकौन है अमीर हमजा? जिसे कहा जाता है हाफिज का दायां हाथ और लश्कर का ‘ब्रेन’, मार दी गई गोली

कौन है अमीर हमजा? जिसे कहा जाता है हाफिज का दायां हाथ और लश्कर का ‘ब्रेन’, मार दी गई गोली

Hafiz Saeed: लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा के को-फाउंडर अमीर हमजा पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया. हमजा हाफिज सईद का करीबी और संगठन का रणनीतिक दिमाग माना जाता है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 16, 2026, 02:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amir Hamza
Amir Hamza

Who Is Ameer Hamza: लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्य आतंकी अमीर हमजा को पाकिस्तान के लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी. रिपोर्टों के अनुसार, एक समाचार चैनल के कार्यालय के बाहर बंदूकधारियों द्वारा उस पर गोलियां चलाई गई. जानकारी के अनुसार, इस हमले में आतंकी हमजा बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसके तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

कौन है अमीर हमजा?

अमीर हमजा (Amir Hamza) पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) का प्रमुख चेहरा रहा है. उसे संगठन का रणनीतिक दिमाग माना जाता है, जिसने वर्षों तक आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई. हमजा हाफिज सईद (Hafiz Saeed) का करीबी सहयोगी रहा है और संगठन के शुरुआती संस्थापक सदस्यों में शामिल रहा. हमजा केवल एक लड़ाकू आतंकी नहीं, बल्कि वैचारिक मार्गदर्शक भी है. वह जिहादी विचारधारा फैलाने, नए आतंकियों की भर्ती करने और फंडिंग नेटवर्क तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है. अमेरिका ने उसे पहले ही वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है.

आतंकी नेटवर्क में अहम है हमजा की भूमिका

अमीर हमजा को लश्कर-ए-तैयबा का ब्रेन कहा जाता है. वह संगठन के प्रचार तंत्र से लेकर ऑपरेशनल प्लानिंग तक में शामिल रहा है. उसने संगठन के लिए फंड जुटाने, युवाओं की भर्ती करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क फैलाने में अहम योगदान दिया. बताया जाता है कि उसने कई कट्टरपंथी किताबें लिखीं और लश्कर के प्रकाशनों का संपादन भी किया. 2018 में जब अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा, तो उसने नए नामों और संगठनों के जरिए नेटवर्क को जारी रखने की कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

लाहौर में कैसे हुआ हमला?

लाहौर में गुरुवार को अमीर हमजा पर उस समय हमला हुआ, जब वह एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर मौजूद था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने अचानक उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. हमले में हमजा को गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.

पहले भी हो चुका है हमला

यह पहली बार नहीं है जब हमजा को निशाना बनाया गया हो. इससे पहले भी उस पर हमला हो चुका है. पिछले साल उसके आवास के बाहर गोलीबारी हुई थी, जिसमें वह घायल हो गया था. उस घटना के बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन ताजा हमले ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें; इजरायल का वजूद नामंजूर, यरूशलेम पर कब्जे के लिए मुस्लिम तैयार... PAK मौलाना का आया भड़काऊ बयान; दुनिया को दी चेतावनी

सुरक्षा एजेंसियों में चिंता

इस हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. खुलेआम हुई इस गोलीबारी ने कई सवाल खड़े किए हैं. क्या यह आतंकी नेटवर्क के भीतर की लड़ाई है या फिर किसी बड़े ‘टारगेटेड ऑपरेशन’ का हिस्सा? घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच एजेंसियां हमलावरों की तलाश में जुट गई हैं. फिलहाल यह साफ नहीं है कि हमले के पीछे कौन है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

PakistanHafiz SaeedWho Is Ameer Hamza

Trending news

राज्यसभा उपसभापति चुनाव में विपक्ष करेगा बहिष्कार, जयराम रमेश बोले-नहीं लेंगे हिस्सा
Rajya sabha
राज्यसभा उपसभापति चुनाव में विपक्ष करेगा बहिष्कार, जयराम रमेश बोले-नहीं लेंगे हिस्सा
आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए सारे टिकट..अखिलेश यादव की किस बात पर खफा हुए अमित शाह
amit shah
आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए सारे टिकट..अखिलेश यादव की किस बात पर खफा हुए अमित शाह
वोट न डालने पर गिरफ्तारी का आदेश दे! वोटिंग अनिवार्य किए जाने की मांग SC ने ठुकराई
Supreme Court
वोट न डालने पर गिरफ्तारी का आदेश दे! वोटिंग अनिवार्य किए जाने की मांग SC ने ठुकराई
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
muslim women
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
Nitesh Rane
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
मुस्लिमों को आरक्षण का सवाल नहीं... एक बड़ी घोषणा कर संसद में शाह ने कह दी खरी-खरी
amit shah news
मुस्लिमों को आरक्षण का सवाल नहीं... एक बड़ी घोषणा कर संसद में शाह ने कह दी खरी-खरी
800 पाक आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार, पाकिस्तान-हमास कनेक्शन से हड़कंप
Pakistan
800 पाक आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार, पाकिस्तान-हमास कनेक्शन से हड़कंप
2021 में वोटों की लूट हुई, फिर होगी..मुस्लिम धर्मगुरु ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन
Mamata Banerjee
2021 में वोटों की लूट हुई, फिर होगी..मुस्लिम धर्मगुरु ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन
ईरान के शिप को अमेरिका की चेतावनी, डायलॉग सुन बॉलीवुड के कमिश्नर साहब क्यों याद आए
iran america war
ईरान के शिप को अमेरिका की चेतावनी, डायलॉग सुन बॉलीवुड के कमिश्नर साहब क्यों याद आए
महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है
33% women reservation
महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है