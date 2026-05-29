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स्विट्जरलैंड में आतंकी हमला, रेलवे स्टेशन पर हुई चाकूबाजी; कई लोग घायल

Switzerland Terrorist Attack: स्विट्जरलैंड के शहर विंटरथुर के ट्रेन स्टेशन पर एक आतंकी घटना हुई, इस घटना में तीन लोग घायल हो गए हैं. हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 29, 2026, 10:26 AM IST
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स्विट्जरलैंड में आतंकी हमला, रेलवे स्टेशन पर हुई चाकूबाजी; कई लोग घायल

Switzerland News: स्विट्जरलैंड के शहर विंटरथुर के ट्रेन स्टेशन पर एक आतंकी घटना हुई, यहां पर एक आदमी ने तीन लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया. इस हमले को अधिकारियों ने आतंकी घटना बताया है, घटना के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसे लेकर के क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख मारियस वेयेरमैन ने बताया कि संदिग्ध को आपातकालीन सेवाओं को सूचना मिलने के पांच मिनट बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया. जानिए क्या है पूरा मामला. 

आरोपी के पास है दोहरी नागरिकता

रेलवे स्टेशन पर हमला करने वाले आरोपी की पहचान 31 वर्षीय स्विस-तुर्की दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति के रूप में हुई है. वो विंटरथुर में रहता है. पुलिस चीफ मारियस वेयरमैन ने कहा वह 2015 में इस्लामिक स्टेट ग्रुप का प्रोपेगैंडा फैलाने के लिए अधिकारियों के ध्यान में आया था. हाल के दिनों में, पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने और “उलझे कमेंट्स” करने के बाद उसे एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में ले जाया गया था, लेकिन बुधवार को डॉक्टर के यह तय करने के बाद कि वह खतरनाक नहीं है जिसके बाद वह चला गया था.

हमले में घायल हुए तीन लोग

हमले में 28, 43 और 52 साल के तीन स्विस आदमी घायल हो गए, हालांकि बाद में उसे छुट्टी दे गई. इसमें एक की जांघ में काफी चोटे आईं थी, उसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जांच में ये भी पाया गया है कि उसने ये हमला अकेले ही किया था. ज्यूरिख इलाके के टॉप सिक्योरिटी अधिकारी मारियो फेहर ने इस हमले की निंदा की और इसे आतंक का बुरा काम बताया है. 

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कहां हुआ है आरोपी का जन्म

उन्होंने कहा कि आरोपी का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था और उसने 2009 में स्विस नागरिकता ली थी, ऐसा लगता है कि उसने पिछले दो साल ज्यादातर तुर्की में बिताए थे. विंटरथुर में लगभग 123,000 लोग रहते हैं और यह देश के सबसे बड़े शहर ज्यूरिख के पास, उत्तर-पूर्वी स्विट्जरलैंड में स्थित है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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