Advertisement
trendingNow13042724
Hindi Newsदुनियाभारत के पासपोर्ट पर भी यात्रा कर चुका है आतंकी साजिद... सिडनी हमले में अब तक क्या सामने आया?

भारत के पासपोर्ट पर भी यात्रा कर चुका है आतंकी साजिद... सिडनी हमले में अब तक क्या सामने आया?

Sajid Akram: सिडनी में आतंक की दहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाले साजिद अकरम को लेकर खुलासा हुआ है कि उसने यात्रा करने के लिए भारतीय पासपोर्ट्स का भी इस्तेमाल किया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के पासपोर्ट पर भी यात्रा कर चुका है आतंकी साजिद... सिडनी हमले में अब तक क्या सामने आया?

Australia Attack: ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में अब नए-नए खुलासे हो रहे हैं. दो आतंकवादियों ने बीच पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिसमें 16 लोगों की जान चली गई. दोनों हमलावर बाप-बेटे थे, जिनकी पहचान साजिद अकरम और नवीद अकरम के तौर पर हुई है. दोनों को लेकर अब नई-नई जानकारी सामने आ रही है. हाल ही में सामने आया है कि साजिद इससे पहले भारतीय पासपोर्ट पर भी यात्रा कर चुका है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक फिलीपींस के आव्रजन अधिकारियों ने बताया कि पिता और पुत्र नवंबर में वहां गए थे और उन्होंने भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा की थी.

गाड़ी से मिले ISIS के झंडे

रविवार को राजधानी सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर गोलीबारी करने वाले पिता-पुत्र को लेकर कहा जा रहा है कि इनका संबंध खूंखार आतंकी गिरोह ISIS से है. क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हमलावरों की गाड़ियों से ISIS के झंडे भी मिले थे. ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा,'शुरुआती संकेत इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक आतंकवादी हमले की तरफ इशारा करते हैं.

बंदूकों पर कंट्रोल के लिए पहचाना जाता है ऑस्ट्रेलिया

हैरानी की बात यह है कि फायरिंग की घटना एक ऐसे देश में हुई है जो बंदूकों पर नियंत्रण के लिए बनाए अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है. अधिकारियों ने कहा कि नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में जन्मा नागरिक है. ऑस्ट्रेलिया के गृहमंत्री टोनी बर्क के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जिसे 2001 में पार्टनर वीजा और बाद में रेजिडेंट रिटर्न वीजा में बदल दिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:
इंशाअल्लाह, हम खुशी-खुशी वापस लौटेंगे... अहमद का पहला बयान वायरल, मां से की खास गुजारिश

घर पर क्या बताकर आए थे आंतकी?

हमले की जांच कर रही टीम ने बताया कि दोनों शूटरों ने हमले को अंजाम देने से पहले अपने परिवार वालों को बताया था कि वे मछली पकड़ने के लिए साउथ कोस्ट जा रहे हैं. इस हमले को ऑस्ट्रेलिया में लगभग तीन दशकों में सबसे खतरनाक मास शूटिंग बताया जा रहा है.

सिडनी हमले का हीरो अहमद

दूसरी तरफ जब आतंकी आंख मूंदकर गोलीबारी कर रहे थे, तब अहमद-अल-अहमद ने पीछे से एक को पकड़ लिया और उससे हथियार छीनकर कई लोगों की जान बचाई. फिलहाल अहमद खुद भी जख्मी होने के चलते अस्पताल में भर्ती हैं. ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि सारी दुनिया उनके साहस को सलाम कर रही है. उनका वीडियो सोशल मीडिया खूब पसंद किया जा रहा है. 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

SydneyAustralia

Trending news

फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
Omar Abdullah Statement
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...