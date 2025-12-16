भारत के पासपोर्ट पर भी यात्रा कर चुका है आतंकी साजिद... सिडनी हमले में अब तक क्या सामने आया?

Australia Attack: ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में अब नए-नए खुलासे हो रहे हैं. दो आतंकवादियों ने बीच पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिसमें 16 लोगों की जान चली गई. दोनों हमलावर बाप-बेटे थे, जिनकी पहचान साजिद अकरम और नवीद अकरम के तौर पर हुई है. दोनों को लेकर अब नई-नई जानकारी सामने आ रही है. हाल ही में सामने आया है कि साजिद इससे पहले भारतीय पासपोर्ट पर भी यात्रा कर चुका है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक फिलीपींस के आव्रजन अधिकारियों ने बताया कि पिता और पुत्र नवंबर में वहां गए थे और उन्होंने भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा की थी.

गाड़ी से मिले ISIS के झंडे

रविवार को राजधानी सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर गोलीबारी करने वाले पिता-पुत्र को लेकर कहा जा रहा है कि इनका संबंध खूंखार आतंकी गिरोह ISIS से है. क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि हमलावरों की गाड़ियों से ISIS के झंडे भी मिले थे. ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा,'शुरुआती संकेत इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक आतंकवादी हमले की तरफ इशारा करते हैं.

बंदूकों पर कंट्रोल के लिए पहचाना जाता है ऑस्ट्रेलिया

हैरानी की बात यह है कि फायरिंग की घटना एक ऐसे देश में हुई है जो बंदूकों पर नियंत्रण के लिए बनाए अपने सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है. अधिकारियों ने कहा कि नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में जन्मा नागरिक है. ऑस्ट्रेलिया के गृहमंत्री टोनी बर्क के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जिसे 2001 में पार्टनर वीजा और बाद में रेजिडेंट रिटर्न वीजा में बदल दिया गया था.

घर पर क्या बताकर आए थे आंतकी?

हमले की जांच कर रही टीम ने बताया कि दोनों शूटरों ने हमले को अंजाम देने से पहले अपने परिवार वालों को बताया था कि वे मछली पकड़ने के लिए साउथ कोस्ट जा रहे हैं. इस हमले को ऑस्ट्रेलिया में लगभग तीन दशकों में सबसे खतरनाक मास शूटिंग बताया जा रहा है.

सिडनी हमले का हीरो अहमद

दूसरी तरफ जब आतंकी आंख मूंदकर गोलीबारी कर रहे थे, तब अहमद-अल-अहमद ने पीछे से एक को पकड़ लिया और उससे हथियार छीनकर कई लोगों की जान बचाई. फिलहाल अहमद खुद भी जख्मी होने के चलते अस्पताल में भर्ती हैं. ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि सारी दुनिया उनके साहस को सलाम कर रही है. उनका वीडियो सोशल मीडिया खूब पसंद किया जा रहा है.