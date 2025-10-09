ट्रंप का पीस प्लान कौन फेल करना चाहता है? गाजा में इजरायली फौज की चौकी पर हो गया आतंकी हमला

Gaza ceasefire plan: एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर इजिप्ट में इजरायल का डेलिगेशन और हमास के प्रतिनिधि गाजा में युद्धविराम (गाजा शांति समझौता) के पहले फेज के पेपर साइन करने के लिए लिखा-पढ़त कर रहे थे. लगभग उसी समय गाजा में इजरायली फौज की एक चौकी पर आतंकवादी हमला हो गया. शुक्र है कि उस दौरान इजरायल को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ वरना पीस डील के पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो जाता.

पीस डील से किसे परेशानी?

न्यूज़ एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को गाजा में तैनात इजरायली रक्षा बलों (IDF) पर आतंकवादियों ने हमला करने की कोशिश की. आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने कई आतंकवादियों को मार गिराया और आईडीएफ में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. एक्स पर एक पोस्ट में, आईडीएफ ने कहा, 'कई आतंकवादियों ने गाजा सिटी क्षेत्र में आईडीएफ की एक चौकी पर हमला करने का प्रयास किया. आईडीएफ सैनिकों ने भारतीय वायुसेना के सहयोग से कई आतंकवादियों को मार गिराया. अन्य आतंकवादियों की तलाश जारी है. इस घटना में आईडीएफ सैनिकों में से किसी को भी चोट नहीं आई.

ट्रंप जा सकते हैं मिडिल ईस्ट

उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस वीकेंड पर मिडिल ईस्ट के दौरे पर जा सकते हैं क्योंकि उनके वार्ताकार गाजा में बंदियों को युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि समझौता अपने अंजाम तक पहुंचने के बेहद करीब है. वो शनिवार को रवाना हो सकते हैं. उन्होंने मिस्र में हो रही वार्ता के बारे में अपनी टीम से बात करने के बाद यह बात कही. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि वह मध्य पूर्व में अपनी टीमों से बात करेंगे.

गाजा में इजरायली पोस्ट पर हमले को कुछ जानकार अलग नजरिए से देख रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये न चाहते हों कि इजरायल और हमास के बीच डील हो.