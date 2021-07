VIDEO: जब टेस्ला की कार ने चांद को समझ लिया ट्रैफिक लाइट, बीच सड़क शुरू हो गया 'ड्रामा'

नई दिल्ली: टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार (Tesla's Electric Car) अपने फीचर्स के कारण दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार होती है. इसमें ऑटो पायलट मोड है जो इसे दुनिया की अन्य महंगी और लक्जूरियस कारों से अलग बनाता है. ऑटो पायलट मोड (Autopilot Mode) का मतलब है कि ये सेल्फ डाइव कार है, इसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है. हालांकि इस फीचर में कुछ गड़बड़ी सामने आई है जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, एक शख्स ने दावा किया है कि कार के ऑटो पायलट सिस्टम ने चांद को ट्रैफिक लाइट समझ लिया. शख्स ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है. उसका का कहना है कि कार के ऑटो पायलट सिस्टम ने चांद को येलो ट्रैफिक लाइट समझ लिया और ड्राइवर को स्पीड धीमी करने के लिए चेताया.

जॉर्डन नेल्सन नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया, 'एलन मस्क, शायद आपकी टीम को चांद से कंफ्यूज होने वाले ऑटो पायलट सिस्टम को चेक करना चाहिए. कार ने चांद को येलो ट्रैफिक लाइट समझ लिया और स्पीड धीमी करना चाहता था.' यूजर ने इस ट्वीट में टेस्ला को भी टैग किया है.

Hey @elonmusk you might want to have your team look into the moon tricking the autopilot system. The car thinks the moon is a yellow traffic light and wanted to keep slowing down. @Teslarati @teslaownersSV @TeslaJoy pic.twitter.com/6iPEsLAudD

— Jordan Nelson (@JordanTeslaTech) July 23, 2021