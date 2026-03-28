PM मोदी-ट्रंप की बातचीत में एलन मस्क की एंट्री? रिपोर्ट के दावे ने बढ़ाई सियासी हलचल

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक खबर ने कूटनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान से जुड़े हालात पर चर्चा के लिए हुई हालिया फोन बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क भी शामिल हुए थे. रिपोर्ट में किए गए इस दावे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को और तेज कर दिया है, क्योंकि आम तौर पर इस तरह की उच्चस्तरीय कूटनीतिक बातचीत में किसी निजी कारोबारी की मौजूदगी असामान्य मानी जाती है.

हालांकि, इस पूरे मामले पर जब न्यूज एजेंसी एएनआई ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से पूछा तो उन्होंने मस्क की मौजूदगी का जिक्र नहीं किया. भारत सरकार की ओर से इस बात को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही इस पर कोई बयान जारी किया है. इस दावे के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. जानकार इसे प्रोटोकॉल और सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे वैश्विक राजनीति में निजी प्रभावशाली हस्तियों की बढ़ती भूमिका के तौर पर भी देख रहे हैं.

क्या मस्क ने भी बातचीत में भूमिका निभाई?

रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और मोदी के बीच हुई इस बातचीत में एलन मस्क की मौजूदगी देखी गई, जिसे कूटनीतिक परंपराओं से हटकर एक असामान्य कदम माना जा रहा है. आमतौर पर ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों, खासकर युद्ध जैसे माहौल में, केवल सरकारी अधिकारी ही बातचीत का हिस्सा होते हैं. लेकिन मस्क किसी भी सरकारी पद पर नहीं हैं, ऐसे में उनकी भागीदारी ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना दिया है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी साफ नहीं हो पाया है कि मस्क ने इस बातचीत में कोई सक्रिय भूमिका निभाई या नहीं. साथ ही, यह सवाल भी बना हुआ है कि आखिर उन्हें इस उच्चस्तरीय कॉल में शामिल करने की जरूरत क्यों पड़ी? यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

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मस्क की मौजूदगी पर क्या बोला व्हाइट हाउस?

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मज़बूत संबंध हैं. उन्होंने दोनों नेताओं के बीच हाल ही में हुई बातचीत को 'सार्थक' बताया. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के बारे में जब ANI ने पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत के बीच टेस्ला के CEO एलन मस्क के शामिल होने का सवाल पूछा तो लेविट ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और दोनों के बीच बातचीत बहुत ही सफल रही.'

ट्रंप और मस्क के बीच सुधरते रिश्तों का संकेत!

अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि इस बातचीत में एलन मस्क की मौजूदगी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके रिश्तों में नरमी और सुधार की ओर इशारा कर सकती है. पिछले साल दोनों के बीच मतभेदों की खबरें सामने आई थीं, लेकिन हालिया घटनाक्रम बदलते समीकरणों का संकेत दे रहा है. मस्क के कारोबारी हित जैसे अंतरिक्ष, ऊर्जा और उभरते बाजार मिडिल ईस्ट और भारत जैसे क्षेत्रों से गहराई से जुड़े हुए हैं. ऐसे में इस क्षेत्र में पैदा हुआ कोई भी संकट सीधे तौर पर उनके बिजनेस पर असर डाल सकता है, जो इस बढ़ती नजदीकी की एक बड़ी वजह भी माना जा रहा है.