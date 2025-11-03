Advertisement
चलती टेस्ला से टकराई ऐसी चीज, पिघल गई विंडस्क्रीन, पड़ गई दरारें...क्या वो 'राक्षस' लौट आया?

 Meteorite Struck with Car: दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई म्यूजियम के खनिज विज्ञानी कीरन मीनी ने एबीसी को बताया, 'असली अनोखी बात यह है कि उनकी विंडस्क्रीन का कांच थोड़ा पिघल गया है; विंडस्क्रीन से टकराने वाली किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी थी.'

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:12 PM IST
चलती टेस्ला से टकराई ऐसी चीज, पिघल गई विंडस्क्रीन, पड़ गई दरारें...क्या वो 'राक्षस' लौट आया?

 Meteorite Accident: भारत की राजधानी दिल्ली से 10,419 किमी दूर है ऑस्ट्रेलिया, जहां एक शख्स के साथ हैरतअंगेज घटना सामने आई है. यह शख्स हाइवे पर टेस्ला चला रहा था, तभी उसकी कार से कोई चीज टकराई. माना जा रहा है कि यह 'उल्कापिंड' हो सकता है. हालांकि इसकी जांच हो रही है.

साउथ ऑस्ट्रेलिया के व्हायल्ला में जानवरों के डॉक्टर एंड्रयू मेलविले-स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) को बताया कि उस चीज ने उनकी विंडस्क्रीन पर इतनी जोर से टक्कर मारी कि कांच नरम हो गया और आंशिक रूप से पिघल गया. टक्कर वाली जगह पर दरारें पड़ गई हैं.

ऑटोपायलट मोड में चल रही थी कार

जब टक्कर हुई उस वक्त गाड़ी ऑटोपायलट मोड पर चल रही थी और वह ऐसे ही चलती रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो. मेलविले-स्मिथ ने घटना और उसकी जगह की जानकारी साउथ ऑस्ट्रेलियाई म्यूजियम को दी, जो फिलहाल इसकी जांच में जुटा है. अगर यह चीज उल्कापिंड निकली, तो यह किसी चलती गाड़ी से उल्कापिंड के टकराने की पहली दर्ज घटना हो सकती है.

मेलविल-स्मिथ ने एबीसी को बताया, 'मुझे लगा कि हम टकरा गए हैं, यह बहुत जोरदार था. बिल्कुल अप्रत्याशित'. 'कार बेफिक्र होकर चल रही थी. उसे केबिन में हो रही अफरा-तफरी का अंदाजा ही नहीं था.' 

स्पेस से हर साल बरसती हैं चीजें

स्पेस से चीजें धरती पर हर साल लगभग 5,200 टन की दर से लगातार बरसती रहती हैं. हालांकि, इन चीजों का ज्यादातर हिस्सा माइक्रोस्कोपिक धूल के रूप में होता है जिसे आप ब्रह्मांड से आई चीज भी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई आपको इसके बारे में न बताए.

बड़े टुकड़े दुर्लभ होते हैं; गिरते ही वे वायुमंडल में जलकर बिखर जाते हैं. उल्कापिंड को जमीन पर गिरते देखना भी बेहद दुर्लभ है, उससे टकराना तो दूर की बात है. म्यूजियम सबसे पहले यह जांच करेगा कि कहीं कोई कण तो कांच में धंसा नहीं है. अगर नतीजे अंतरिक्ष से जुड़े हैं, तो खनिज विज्ञानी उल्कापिंड की खोज में लग जाएंगे.

उल्कापिंड होते हैं ठंडे

दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई म्यूजियम के खनिज विज्ञानी कीरन मीनी ने एबीसी को बताया, 'असली अनोखी बात यह है कि उनकी विंडस्क्रीन का कांच थोड़ा पिघल गया है; विंडस्क्रीन से टकराने वाली किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी थी.'

 वैज्ञानिक मानते हैं कि उल्कापिंड खुद ही काफी ठंडे होते हैं और जब वे सतह से टकराते हैं तो वातावरण में एंट्री करते ही उसकी गर्मी से उस वस्तु की ऊपरी सतह भाप बनकर उड़ जाती है. लेकिन अंदर तक ज्यादा गर्मी ट्रांसफर नहीं होती. लेकिन अगर कोई चीज बहुत तेजी से जा रही है तो वह ज्यादा गर्मी पैदा कर सकती है और उसका असर काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में बदल देगा.

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

