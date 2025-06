एलन मस्क को बड़ा झटका, टेस्ला के सबसे बड़े प्रोग्राम के चीफ ने छोड़ी कुर्सी, बताया ये कारण

Tesla Optimus Chief Resgins: टेस्ला के मालिक एलन मस्क का इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ विवाद चल रहा है. वहीं अब उनकी कंपनी के ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट प्रोजेक्ट के प्रमुख मिलन कोवाक ने टेस्ला से अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है. ऑप्टिमस चीफ का कहना है कि वह विदेश में अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं.

मिलन कोवाक का इस्तीफा

ऑप्टिमस प्रमुख मिलन कोवाक का टेस्ला से इस्तीफे की घोषणा तब सामने आई है जब कंपनी के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण समय है. कंपनी भविष्य के लिए अपने ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स पर दोगुना जोर दे रही है. कोवाक ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि टेस्ला से उनके इस्तीफे का यही मुख्य कारण है कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं.

Over the past 9+ years, I’ve had the immense privilege to work with some of the most brilliant minds in AI & engineering. I’ve built friendships that will last a lifetime.

This week, I’ve had to make the most difficult decision of my life and will be moving out of my position.… pic.twitter.com/ENwYRDQkMO

