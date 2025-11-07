1 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी, ऐसी खुशी कि रोबोट के साथ डांस करने लगे एलन मस्क

Elon Musk Dance Video: अमेरिका के टेक्सास राज्य के ऑस्टिन सिटी में हुई टेस्ला की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में कंपनी के शेयरधारकों ने एलन मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 83 लाख करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड तोड़ वेतन को मंजूरी दे दी. इस दौरान एलन मस्क के रिकॉर्ड वेतर को 75 प्रतिशत से ज्यादा निवेशको का सपोर्ट मिला. ये वेतन यूं ही नहीं मंजूर हुआ. ये कंपनी की परफॉर्मेंस से जुड़ा है.

कंपनी ने सेट किया टारगेट

जानकारी के अनुसान टेस्ला कंपनी की मार्केट वैल्यू 1.5 ट्रिलियन से बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर करने का टारगेट सेट किया है. इतना ही नहीं, आने वाले 10 सालों में 20 मिलियन वाहन, 1 मिलियन रोबोटैक्सी और 1 मिलियन ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने का भी लक्ष्य तय किया है. अगर एलन मस्क आने वाले सालों में कंपनी के तय लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं तो वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर (एक लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति वाले व्यक्ति) बन सकते हैं. इस वोटिंग में 75 प्रतिशत से ज्यादा निवेशकों ने मस्क के समर्थन में वोट डाला. जैसे ही वोटिंग के नतीजे सामने आए तो एलन मस्क हंसते मुस्कुराते मंक की ओर आए और टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट 'ऑप्टिमस' के साथ डांस करने लगे.

क्या बोले मस्क?

इस दौरान एलन में मस्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दूसरी कंपनियों की शेयरहोल्डर मीटिंग्स बोरिंग होती है, लेकिन हमारी मीटिंग तो धमाकेदार होती है. देखो ये सब... ये तो जबरदस्त है. इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बाते कही हैं. उन्होंने कहा कि आज की ये मंजूरी टेस्ला के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि आज से हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, वो टेस्ला की कहानी का न्यू चैप्टर नहीं बल्कि पूरी तरह नई किताब है.

टेस्ला में बढ़ सकती है मस्क की हिस्सेदारी

यदि एलन मस्क आने वाले दस सालों में कुछ बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो उन्हें टेस्ला के एक्स्ट्रा 12 प्रतिशत हिस्सेदारी मिल सकती है.

आने वाले 10 सालों के लिए ये हैं एलन मस्क के लिए टारगेट

हर साल 2 करोड़ वाहनों की डिलीवरी करनी है. 10 सालों में 10 लाख रोबोटैक्सी सड़कों पर उतारनी है. इसी के साथ 10 सालों में 10 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट बेचने हैं. इतना ही नहीं हर साल कंपनी को 400 अरब डॉलर का मुनाफा होना चाहिए.

