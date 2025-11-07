Advertisement
trendingNow12992097
Hindi Newsदुनिया

1 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी, ऐसी खुशी कि रोबोट के साथ डांस करने लगे एलन मस्क

Elon Musk Dance Video: गुरुवार को अमेरिका की ऑस्टिन सिटी में हुई टेस्ला की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में कंपनी के शेयरधारकों ने एलन मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 83 लाख करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड तोड़ वेतन को मंजूरी दे दी. इसी के साथ आने वाले 10 सालों के लिए कंपनी ने टारगेट भी सेट किए हैं. इस दौरान एलन मस्क रोबोट के साथ डांस करते नजर आए.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज को मंजूरी, ऐसी खुशी कि रोबोट के साथ डांस करने लगे एलन मस्क

Elon Musk Dance Video: अमेरिका के टेक्सास राज्य के ऑस्टिन सिटी में हुई टेस्ला की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में कंपनी के शेयरधारकों ने एलन मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 83 लाख करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड तोड़ वेतन को मंजूरी दे दी. इस दौरान एलन मस्क के रिकॉर्ड वेतर को 75 प्रतिशत से ज्यादा निवेशको का सपोर्ट मिला. ये वेतन यूं ही नहीं मंजूर हुआ. ये कंपनी की परफॉर्मेंस से जुड़ा है. 

कंपनी ने सेट किया टारगेट
जानकारी के अनुसान टेस्ला कंपनी की मार्केट वैल्यू 1.5 ट्रिलियन से बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर करने का टारगेट सेट किया है. इतना ही नहीं, आने वाले 10 सालों में 20 मिलियन वाहन, 1 मिलियन रोबोटैक्सी और 1 मिलियन ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने का भी लक्ष्य तय किया है. अगर एलन मस्क आने वाले सालों में कंपनी के तय लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं तो वे दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर (एक लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति वाले व्यक्ति) बन सकते हैं. इस वोटिंग में 75 प्रतिशत से ज्यादा निवेशकों ने मस्क के समर्थन में वोट डाला. जैसे ही वोटिंग के नतीजे सामने आए तो एलन मस्क हंसते मुस्कुराते मंक की ओर आए और टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट  'ऑप्टिमस' के साथ डांस करने लगे.

क्या बोले मस्क?
इस दौरान एलन में मस्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दूसरी कंपनियों की शेयरहोल्डर मीटिंग्स बोरिंग होती है, लेकिन हमारी मीटिंग तो धमाकेदार होती है. देखो ये सब... ये तो जबरदस्त है. इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बाते कही हैं. उन्होंने कहा कि आज की ये मंजूरी टेस्ला के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है. उन्होंने कहा कि आज से हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, वो टेस्ला की कहानी का न्यू चैप्टर नहीं बल्कि पूरी तरह नई किताब है.

Add Zee News as a Preferred Source

टेस्ला में बढ़ सकती है मस्क की हिस्सेदारी
यदि एलन मस्क आने वाले दस सालों में कुछ बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो उन्हें टेस्ला के एक्स्ट्रा 12 प्रतिशत हिस्सेदारी मिल सकती है.

आने वाले 10 सालों के लिए ये हैं एलन मस्क के लिए टारगेट
हर साल 2 करोड़ वाहनों की डिलीवरी करनी है. 10 सालों में 10 लाख रोबोटैक्सी सड़कों पर उतारनी है. इसी के साथ 10 सालों में 10 लाख  ह्यूमनॉइड रोबोट बेचने हैं. इतना ही नहीं हर साल कंपनी को 400 अरब डॉलर का मुनाफा होना चाहिए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

elon musk dancesTesla

Trending news

SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार