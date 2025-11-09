Advertisement
थाईलैंड में दारूबाजों के लिए नया कानून, एक मिनट लेट हुए तो भरना पड़ जाएगा भारी जुर्माना

Thailand Alcoholic Beverage Control Act: थाईलैंड की नाइटलाइफ और पर्यटन उद्योग को एक बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि, अब यहां नई शराब नियंत्रण नीति लागू हो गई है. जिसके चलते अब सिर्फ शराब बेचने वाले नहीं, बल्कि शराब पीने वाले ग्राहकों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 09, 2025, 05:06 PM IST
Thailand prohibits alcohol: थाईलैंड का  Alcoholic Beverage Control Act संशोधन के बाद 8 नवंबर से लागू हो गया है. जिसमें प्रतिबंधित समय या जगह पर शराब पीते या परोसे जाने पर कम से कम 10000 बाट यानी कि लगभग 300 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया जाएगा. थाईलैंड सरकार के इस कदम को 1972 के बाद सबसे कड़े शराब नियंत्रण कानून के तौर पर माना जा रहा है. 

किस टाइम पाबंदी 
दरअसल थाईलैंड में पहले से ही दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक शराब बिक्री पर रोक थी लेकिन अब सरकार ने इस टाइम पर शराब पीने वालों पर भी पाबंदी लगा दी है. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति दोपहर के 1 बजकर 59 मिनट पर कानूनी तौर पर बीयर तो खरीद सकता है लेकिन अगर 2 बजकर 5 मिनट पर पीता पाया गया तो इसे अब यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और जुर्माना देना पड़ेगा.  हालांकि, ये जुर्माना शराब पीने वाले और पिलाने वालों यानी कि रेस्तरां पर भी लगेगा. 

कहां नहीं प्रतिबंध
इस नई शराब नीति के चलते थाईलैंड की रेस्टोरेंट एसोसिएशन काफी नाराज दिखाई दे रही है. उनका कहना है कि ये नियम रेस्तरां व्यवसाय की वृद्धि में बाधा डालेगा. क्योंकि,  कस्टमर अगर थोड़ी देर और पीने की इच्छुक हुआ तो भी इसे अपराध माना जाएगा.नए कानून के तहत कुछ जगहों पर ये नियम लागू नहीं होगा, जिनमें लाइसेंस प्राप्त एंटरटेनमेंट वेन्यूज, होटल के अलावा टूरिस्टों के लिए सर्टिफाइड जगहों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लाउंज भी शामिल हैं. हालांकि, इन जगहों के बाहर भी दोपहर या दोपहर बाद एक पैग लगाना भी कानूनी परेशानी खड़ा कर सकता है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

