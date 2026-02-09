थाईलैंड में जिस पर किसी ने दांव नहीं लगाया उस पार्टी ने जीतकर सबको चौंकाया

Anutin Charnvirakul and Bhumjaithai Party: कंबोडिया से हालिया संघर्ष के बाद हुए आम चुनावों में थाईलैंड की भूमजैथाई पार्टी सबसे ज्‍यादा सीटें जीतने की राह पर है. राष्‍ट्रवादी भावनाओं के माहौल में हुए चुनावों में प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल की भूमजैथाई पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है. यह थाईलैंड में सालों बाद किसी कंजर्वेटिव पार्टी की पहली निर्णायक जीत है. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार भूमजैथाई ने 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 193 सीटें जीतीं.

इस सभा में 400 सांसद सीधे निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर चुने जाते हैं, जबकि 100 अन्य 'पार्टी सूची' के उम्मीदवारों में से चुने जाते हैं, जिन्हें अलग मतपत्र पर पार्टी की पसंद के अनुसार प्रत्येक पार्टी के वोटों के आनुपातिक हिस्से के अनुसार सीटें मिलती हैं. इस निकाय को प्रधानमंत्री चुनने के लिए 251 सीटों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है. आंकड़ों से पता चलता है कि भूमजैथाई को गठबंधन सरकार बनाने के लिए एक या दो साझेदारों की तलाश करनी होगी जिसमें अनुतिन फिर से प्रमुख बनेंगे.

प्रगतिशील पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद थी, 118 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही. इसने बैंकॉक के सभी निर्वाचन क्षेत्रों और राजधानी के पड़ोसी प्रांतों में बहुमत हासिल किया. पार्टी ने पार्टी सूची के कुल वोटों में भी बढ़त बनाई, भूमजैथाई की तुलना में पार्टी सूची के मतपत्रों पर लगभग 3.8 मिलियन अधिक वोट मिले.

पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की राजनीतिक मशीन का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकप्रिय पार्टी फेउ थाई 74 सीटों के साथ पीछे रही. इसे एक ऐसी राजनीतिक शक्ति के लिए निराशाजनक परिणाम माना जा रहा है जिसने अक्सर थाई चुनावों पर दबदबा बनाया है. व्यापक रूप से यह माना जाता है कि अगर पूछा गया तो फेउ थाई भूमजैथाई के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल होने के लिए सहमत हो जाएगी.

कौन हैं अनुतिन चर्नविराकुल

अनुतिन पिछले सितंबर से प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने अपने तत्काल पूर्ववर्ती पेटोंगटार्न शिनावात्रा के मंत्रिमंडल में सेवा देने के बाद यह पद संभाला, जिन्हें कंबोडिया के साथ संबंधों को गलत तरीके से संभालने के संबंध में नैतिक उल्लंघन के कारण पद से हटा दिया गया था. अनुतिन ने दिसंबर में संसद भंग कर दी. उन्‍होंने अविश्वास प्रस्ताव की धमकी मिलने के बाद मध्‍यावधि चुनाव कराने का फैसला किया.

कंबोडिया के साथ सीमा पर हुई झड़पों ने अनुतिन को खुद को एक युद्धकालीन नेता के रूप में पेश करने का मौका दिया. हालांकि बाढ़ और वित्तीय घोटालों के कारण उनकी लोकप्रियता शुरू में कम हो गई थी. उनके अभियान का फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रोत्साहन पर था.

बैंकॉक स्थित थिंक टैंक थाईलैंड फ्यूचर के सेंटर फॉर पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स के निदेशक नेपोन जटूस्रिपिटक ने कहा कि हालांकि नतीजा पहले के पोल से अलग था, लेकिन भूमजैथाई की जीत कोई हैरानी की बात नहीं है. सीमा पर झड़पों से मिले राष्ट्रवादी भावना भूमजैथाई ने बैंकॉक और बड़े शहरी इलाकों के बाहर पारंपरिक संरक्षण नेटवर्क का फायदा उठाया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने रणनीतिक रूप से खुद को अच्छे कनेक्शन वाले स्थानीय राजनेताओं के लिए एक स्वाभाविक घर के रूप में स्थापित किया और वोट बंटवारे से बचने के लिए प्रांतीय सहयोगियों के साथ काम किया.

उन्होंने आगे कहा, 'इस नतीजे ने थाई राजनीति में एक बार-बार आने वाली दुविधा को हल कर दिया, जिसमें रूढ़िवादी हितों ने वोटिंग में हारने के बाद लोकतांत्रिक राजनीति को कम करने के लिए बार-बार हस्तक्षेप किया है. हालांकि यह देखना बाकी है कि यह व्यवस्था वास्तविक स्थिरता लाती है या नहीं.'

जनमत संग्रह

रविवार की वोटिंग में एक जनमत संग्रह भी शामिल था जिसमें मतदाताओं से पूछा गया था कि क्या थाईलैंड को 2017 के सेना द्वारा बनाए गए अपने संविधान को बदलना चाहिए. यह वोट किसी प्रस्तावित मसौदे पर नहीं था बल्कि यह तय करने के लिए था कि क्या संसद को एक औपचारिक मसौदा प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दिया जाए जिसके पूरा होने से पहले कई और कदम उठाने होंगे. लगभग 60% लोगों ने पक्ष में वोट दिया, जिससे एक नए मसौदे पर काम शुरू करने के लिए स्पष्ट जनादेश मिला.