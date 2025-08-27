धर्मशाला खोल HIV/AIDS के फंड में जमकर किया घोटाला, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा थाईलैंड का प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु
धर्मशाला खोल HIV/AIDS के फंड में जमकर किया घोटाला, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा थाईलैंड का प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु

Luang Phor Alongkot Arrested: थाईलैंड में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु लुआंग फोर अलोंगकोट को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनपर है मंदिर के फंड में घोटाले का आरोप लगा है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 27, 2025, 07:22 AM IST
Thailand News: थाईलैंड के लोपबुरी प्रांत स्थित वॉट फ्रा बाट नामफू मंदिर के पूर्व अध्यक्ष और HIV/AIDS मरीजों के लिए बनाए गए धर्मशाला के संस्थापक लुआंग फोर अलोंगकोट को गिरफ्तार कर लिया गया. उन पर मंदिर के फंड में भारी घोटाले, लापरवाही और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं. 65 साल के अलोंगकोट को पुलिस ने  मंगलवार 26 अगस्त 2025 को सुबह 1 बजे मंदिर से निकलते समय पकड़ा. उस दौरान वह भागने की कोशिश कर रहे थे. 

लुआंग फोर अलोंगकोट की गिरफ्तारी 
'बैंकॉक पोस्ट' के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद लुआंग फोर को बैंकॉक स्थित क्राइम सप्रेशन डिवीजन ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी इच्छा से सन्यास त्याग दिया. गिरफ्तारी से पहले उन्होंने 18 अगस्त को मंदिर के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था. पुलिस जांच में पाया गया कि अलोंगकोट ने एक मृत व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल कर बैंक अकाउंट खोला था, जिसमें मंदिर के लिए डोनेशन जमा किए जाते थे. मंदिर के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, भूमि के कागजात और लैंड डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई, जिसमें 2019 से अब तक के खर्च और डोनेशन की जानकारी मिली.  

ये भी पढ़ें- 225 की रफ्तार पर चलाई कार, मंत्री ने नियम बनाकर खुद ही तोड़ा, वीडियो हुआ वायरल तो भरना पड़ा भारी जुर्माना

पुलिस ने की छापेमारी 
जांच के मुताबिक मंदिर के पास 6 फाउंडेशन, 8 बैंक अकाउंट्स और कई जमीनी संपत्तियां हैं, जिनका इस्तेमाल सोशल वर्क के लिए किया जाता था. इस मामले में एक अन्य स्पीरीचुअल इन्फ्लूएंसर और फंडरेजर सेक्सन मोर बी साप्सुब्साकुल को भी गिरफ्तार किया गया है. उन पर लगभग 300 मिलियन बाट के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है. पुलिस ने बैंकॉक और लोपबुरी में 17 जगहों पर छापेमारी कर सबूत जुटाए.  

ये भी पढ़ें- ट्रंप ने 4 बार किया था कॉल, PM मोदी ने नहीं दिया जवाब! लग गई थी अमेरिका को मिर्ची, इस अखबार का बड़ा दावा

मरीजों के लिए की हॉस्पिस की स्थापना 
बौद्ध भिक्षु अलोंगकोट ने 1992 में एड्स पीड़ितों के लिए हॉस्पिस की स्थापना की थी, जो उस समय एक मानवीय पहल मानी गई थी, लेकिन एंटीरेट्रोवायरल दवाओं के विकास और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ने के बाद इसकी प्रासंगिकता कम हो गई. इसके बाद उन्होंने अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए भी सेवाएं शुरू कीं और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भी कई योजनाएं चलाईं.

FAQ 

लुआंग फोर अलोंगकोट कौन हैं? 
लुआंग फोर अलोंगकोट थाईलैंड के एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने 1992 में एचआईवी/एड्स मरीजों के लिए हॉस्पिस की स्थापना की थी. 

लुआंग फोर अलोंगकोट को किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया है?
उन पर मंदिर के फंड में घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी कर्तव्यों की उपेक्षा के आरोप हैं. 

