थम गई थाईलैंड और कंबोडिया में जंग, एक बार फिर दोनों देशों ने डाले हथियार, युद्धविराम समझौता हुआ लागू

Thailand Cambodia Ceasefire: थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देश हथियार डालने के लिए तैयार हो गए हैं. रक्षा मंत्री नत्थापोन नाकपानिच और कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री टी सिया ने शनिवार को थाईलैंड के चांथाबुरी प्रांत में एक बॉर्डर चेकपॉइंट पर सीजफायर समझौते पर साइन किए. कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने शुक्रवार रात को तीसरी स्पेशल कंबोडिया-थाईलैंड जनरल बॉर्डर कमेटी की बैठक के जॉइंट स्टेटमेंट के ड्राफ्ट के कंटेंट पर थाईलैंड के साथ सहमति बना ली है, जिसमें आसियान ऑब्जर्वर भी शामिल थे.

दोनों देशों में हुआ सीजफायर

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर बातचीत शनिवार को स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 9.40 बजे थाईलैंड के चंथाबुरी प्रांत में एक बॉर्डर चेकपॉइंट पर शुरू हुई, जुलाई में सीजफायर टूटने के बाद 8-9 दिसंबर को हिंसा बढ़ गई, जिसमें थाईलैंड ने फाइटर जेट और तोपखाने से हमले किए और कंबोडिया ने रॉकेट दागकर जवाब दिया.

हुई थी गोलीबारी

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा के विवादित हिस्सों में झड़पों की खबरें आई हैं, खासकर डांगरेक पर्वत श्रृंखला के आसपास, जो उत्तर-पूर्वी थाईलैंड और उत्तरी कंबोडिया तक फैली हुई है. यह सीमा क्षेत्र कई प्राचीन खमेर मंदिरों का घर है, जिनमें से कई सीमा के करीब स्थित हैं. पास के ऊंचे इलाकों पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है, और लड़ाई के इस दौर में इन क्षेत्रों में एक बार फिर सैनिकों की आवाजाही, गोलाबारी और हवाई मिशन देखे गए हैं.

कब से शुरू हुआ विवाद?

इस विवाद की जड़ें 1900 के दशक की शुरुआत में हैं, जब कंबोडिया में फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रशासन के तहत सीमा रेखाएं स्थापित की गई थीं, थाईलैंड का कहना है कि उस समय बनाए गए कुछ नक्शों में सीमा को गलत तरीके से परिभाषित किया गया था और पिछले समझौतों में बताए गए प्राकृतिक जल विभाजक सीमाओं का पालन नहीं किया गया था. विवाद का एक मुख्य बिंदु प्रेह विहार मंदिर बना हुआ है. 1962 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मंदिर पर संप्रभुता कंबोडिया की है.

पहले भी की गई थी पहल

हालांकि, फैसले में आसपास की जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था, जिससे दोनों पक्षों के लिए अलग-अलग व्याख्याओं की गुंजाइश रह गई. दिसंबर में तनाव बढ़ने के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं से अलग-अलग बात की है और दावा किया कि वे लड़ाई रोकने पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने बातचीत को सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों सरकारों ने 'सभी गोलीबारी बंद करने' और पिछले सीजफायर के समान शांति व्यवस्था बहाल करने की दिशा में काम करने का वादा किया है. इन बयानों के बावजूद, झड़पों की खबरें जारी रहीं, जो राजनयिक घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच तालमेल की कमी को उजागर करती हैं. थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के अधिकारियों ने बाद में संपर्क की पुष्टि की, लेकिन कहा कि सीजफायर के लिए शर्तें अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई हैं. (आईएएनएस)