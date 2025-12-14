थाईलैंड-कंबोडिया के बीच चले रॉकेट, जंग में एक नागरिक की मौत, किस बात पर आपस में भिड़े दोनों देश?

Thailand Cambodia war: पिछले हफ्ते शुरू हुई इस लड़ाई में दोनों देशों के दो दर्जन से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी, वहीं 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है.
Thailand Cambodia Conflict: थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर लड़ाई के दौरान पहले नागरिक की मौत को लेकर पुष्टि हुई है. थाईलैंड सरकार ने रविवार को कंबोडिया की तरफ से हुए रॉकेट हमले में एक 63 वर्षीय नागरिक के मारे जाने की पुष्टि की है. दरअसल, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 7 दिसंबर को झड़प हुई थी, जिसमें दो थाई सैनिक घायल हुए थे. इसके बाद बड़े स्तर पर दोनों देशों के बीच लड़ाई शुरू हुई है. दोनों देश अपनी बाउंड्री के नजदीक एक जमीन के टुकड़े को लेकर आपस में उलझे हुए हैं.
विवाद की वजह?
जिस जमीन को लेकर दोनों देश दावा कर रहे हैं वहां पर सदियों पुराने कुछ मंदिरों के खंडहर है. हालांकि, पिछले हफ्ते शुरू हुई इस लड़ाई में दोनों देशों के दो दर्जन से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी, वहीं 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है.
नागरिक की मौत
सिसकेत प्रांत के कंथारालक जिले में रविवार को हुए रॉकेट हमले के लगभग 10 मिनट बाद पत्रकार घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक व्यक्ति के शव को स्ट्रेचर पर रखकर एंबुलेंस में जाते हुए दिखाई दिया, इस दौरान युवक के शरीर पर पट्टियां बांधी गई थी. वहीं मीडिया ने पास में ही एक घर में आग लगी हुई देखी, जहां पर गांव के लोग बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे.
कंबोडिया का हमला
इसके पास में ही सड़क पर एक रॉकेट का टुकड़ा भी धंसा हुआ पाया गया, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि इसी रॉकेट से युवक की मौत हुई है. थाईलैंड सेना के अनुसार मृतक युवक की पहचान डॉन पचपान के तौर पर हुई है. पचपान की मौत स्कूल के पास बने आवासीय इलाके में हुई है. वहीं थाईलैंड सरकार ने कंबोडिया की तरफ से नागरिक इलाकों में किए गोलीबारी और रॉकेट हमलों की कड़ी निंदा की गई है.