इधर युद्ध विराम का क्रेडिट लेने में जुटे ट्रंप, उधर थाईलैंड-कंबोडिया के बीच हमले शुरू, अब क्यों बढ़ा तनाव?

Thailand Cambodia Conflict: जुलाई की महीने में जो जंग थम गई थी अब उसमें एक बार फिर चिंगारी उठी है. 8 दिसंबर को खबर आई है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. सोमवार सुबह दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर फायरिंग की घटना हुई है. थाई सेना के प्रवक्ता विंथाई सुवरी ने बताया कि उनके सैनिकों पर भारी हथियारों से हमला किया गया, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई जबकि चार घायल हुए. घटना प्रेह विहार प्रांत के पास हुई, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवादित इलाकों में शामिल है.

वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि हमला थाई सेना की तरफ से किया गया. मंत्रालय ने बताया कि 8 दिसंबर की सुबह लगभग 5 बजे थाई सैनिकों ने अन सेस क्षेत्र में कंबोडियाई पोस्ट को निशाना बनाया. कंबोडिया का दावा है कि उसने जवाबी कार्रवाई नहीं की और हालात पर नजर रखे हुए हैं. कंबोडिया ने इस हमले को 'क्रूर और अस्वीकार्य' बताते हुए कहा कि ये दोनों देशों के बीच हाल ही में हुई शांति समझौते का खुला उल्लंघन है.

उधर तनाव की खबर, इधर ट्रंप थपथपा रहे खुद की पीठ

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव की खबरें ऐसे वक्त आई है जब ट्रंप ने 8 दिसंबर को ही 10 महीनों में 8 युद्ध खत्म कराने का दावा किया और इसका पूरा क्रेडिट खुद को देते नजर आए.वॉशिंगटन डीसी में केनेडी सेंटर ऑनर्स कार्यक्रम में शामिल हुए ट्रंप ने कहा कि ट्रेड और टैरिफ नीतियों की मदद से उन्होंने कम समय में कई बड़े संघर्ष खत्म कराए. ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े अधिकारों का उपयोग करके ही वे इतने कम समय में इन विवादों को सुलझा पाए.

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई की वजह क्या?

अब सवाल ये है कि आखिर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई की वजह क्या? तो जान लीजिए कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद कई साल पुराना है. खासकर वे मंदिर और पुरातात्विक स्थल, जो फ्रांस के औपनिवेशिक समय में बनाई गई नक्शों की वजह से दोनों देश अपना बताते हैं. इसे लेकर जुलाई 2025 में पांच दिनों तक लड़ाई हुई थी. दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई थी, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 3 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे.

अक्टूबर 2025 में संघर्ष विराम हुआ था

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मध्यस्थता के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष विराम हुआ था. उस वक्त ट्रंप ने दोनों देशों के तत्कालीन नेताओं से फोन पर बातचीत की थी और संघर्ष खत्म करने की अपील की थी. उन्होंने चेतावनी देते हुए साफ कर दिया था कि अगर युद्ध नहीं रुका तो वाशिंगटन के साथ उनके ट्रेड वार्ताओं को रोक दिया जाएगा.उनकी चेतावनी का असर ये हुआ कि दोनों देशों ने अक्टूबर 2025 में नई शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे. बावजूद इसके एक बार फिर दोनों देशों के बीच झड़प की चिंगारी उठी है, जो बताती है कि सीमा पर हालात अभी शांत नहीं हुए हैं और तनातनी किसी भी समय बढ़ सकती है.

