इस देश में समलैंगिक विवाह को मिली कानूनी मान्यता, साउथ-ईस्ट एशिया का बना पहला देश

Thailand LGBTQ+ Marriage: थाईलैंड ने गुरुवार, 23 जनवरी को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है. इसी के साथ थाइलैंड साउथ-ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया है, जिसने समान लिंग वालों को शादी करने के लिए मान्यता दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलते ही बैंकॉक के सियाम पैरागॉन शॉपिंग सेंटर में आयोजित एक भव्य शादी समारोह में करीब 300 समलैंगिक जोड़ों ने शादी भी की.



इस कानून की मांग को लेकर पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से देश में संघर्ष हो रहा था. समलैंगिक विवाह विधेयक को 2024 में थाईलैंड की संसद ने मंजूरी दी थी, जिसे राजा महा वजिरालोंगकोर्न की तरफ से अप्रूव किया था. यह कानून समलैंगिक जोड़ों को शादी के लिए रेजिस्ट्रेशन, वित्तीय और चिकित्सा अधिकारों के साथ-साथ गोद लेने और उत्तराधिकार के अधिकार देता है, जो LGBTQ+ समुदाय के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है.

पीएम LGBTQIA+ समुदाय के संघर्ष की सराहना की

प्रधानमंत्री पैटोंगटारन शिनावात्रा ने इस कानून को समानता और समावेशन की दिशा में ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया. सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर लिखा, 'इंद्रधनुष (LGBTQIA+ का चिन्ह) का झंडा थाईलैंड के ऊपर गर्व से लहरा रहा है.'

Thailand’s FM Maris affirmed that the Marriage Equality Act, effective on 23 Jan, marks a proud moment as one of Asia’s 1st nations to legalize it. MFA will support Thai citizens abroad by offering marriage registration in nations recognizing the law, promoting equality globally. pic.twitter.com/QFoHoB9yBK

January 23, 2025