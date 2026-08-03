/सस्ते टूर और नौकरी का लालच... फिर थाईलैंड में अपनों ने ही बुना जाल! भारतीय टूरिस्टों को किडनैप कर मांगी जा रही करोड़ों की फिरौती

Thailand Indian Tourist Kidnapping Scam: विदेश में छुट्टियां बिताने या फिर बेहतर जिंदगी के लिए नौकरी की तलाश में जाने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए थाईलैंड एक पसंदीदा जगह बन चुका है. लेकिन, इस खूबसूरत मुल्क में अब एक खौफनाक और परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आ रहा है. थाईलैंड जा रहे भारतीय टूरिस्टों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को किडनैप कर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और मोटी फिरौती मांगी जा रही है. चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय नागरिकों को शिकार बनाने वाले और इन खौफनाक वारदातों के मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि खुद भारतीय नागरिक ही निकल रहे हैं.
हाल ही में 21 जुलाई को तीन भारतीय एक बजट टूर पैकेज के झांसे में आकर बैंकॉक पहुंचे थे. लेकिन, एयरपोर्ट उतरते ही उनकी खुशियां खौफ में बदल गईं. एक भारतीय और पाकिस्तानी गैंग ने उन्हें किडनैप कर लिया और पटाया के एक सेफ हाउस में बंद कर दिया. अपहरणकर्ताओं ने उन्हें उल्टा लटकाकर पीटा, खाना-पानी बंद कर दिया और शरीर पर लाल पेंट लगाकर भारत में उनके परिजनों को वीडियो कॉल किया ताकि लगे कि वे बुरी तरह घायल हैं.
किडनैपर्स ने परिजनों से 2.4 मिलियन बहत (लगभग 70 लाख रुपये) की फिरौती मांगी. भारत में परिजनों की शिकायत के बाद थाई पुलिस ने 27 जुलाई को छापा मारकर तीनों को बचाया. भागने की कोशिश कर रहे 5 भारतीय किडनैपर्स को बैंकॉक एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका मास्टरमाइंड दुबई में बैठा एक पाकिस्तानी बताया जा रहा है.
थाईलैंड केवल टूरिस्टों के लिए ही नहीं, बल्कि नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी क्रिमिनल गैंग्स का आसान टारगेट बन गया है. फर्जी जॉब ऑफर देकर भारतीयों को बैंकॉक बुलाया जाता है और फिर अवैध तरीके से म्यांमार बॉर्डर के पास स्थित 'साइबर स्कैम कंपाउंड्स' (जैसे KK पार्क) में तस्करी कर दिया जाता है. वहां युवाओं से बंदूक की नोक पर ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और कॉल सेंटर स्कैम करवाए जाते हैं. मना करने पर शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है. मार्च और जनवरी 2026 में भारतीय एजेंसियों (CBI) और थाई पुलिस के सहयोग से 400 से अधिक भारतीयों को म्यांमार के इन स्कैम सेंटर्स से रेस्क्यू कर भारत वापस लाया गया है.
इस साल फरवरी में पटाया पुलिस ने दो भारतीय नागरिकों को अरेस्ट किया था. आरोप था कि उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए भारत की तीन महिलाओं को रेस्टोरेंट में अच्छी सैलरी वाली नौकरी का लालच देकर पटाया बुलाया. पटाया पहुंचते ही आरोपी पुरुषों ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए, उन्हें एक होटल में बंधक बनाया और जबरन वेश्यावृत्ति (Prostitution) के दलदल में धकेल दिया. मना करने पर मारपीट और आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी गई. ये महिलाएं किसी तरह एक क्लाइंट के बहाने होटल से भाग निकलीं और लोकल इंडियन रेस्टोरेंट के कर्मचारियों की मदद से पुलिस तक पहुंचीं.
पटाया में ही एक अन्य घटना में दो भारतीय पर्यटकों को उनके होटल के बाहर से एक भारतीय गैंग ने किडनैप कर लिया. उन्हें एक लग्जरी अपार्टमेंट में ले जाकर बुरी तरह पीटा गया और पीड़ित की मां से 2 मिलियन बहत (लगभग 60 लाख रुपये) की फिरौती मांगी गई. मां ने हिम्मत दिखाते हुए थाईलैंड में 'इंडियन एसोसिएशन' के प्रेसिडेंट से संपर्क किया, जिन्होंने पटाया पुलिस को सूचना दी. सुबह-सुबह पड़ी पुलिस रेड में दोनों पर्यटकों को बचा लिया गया और चार भारतीय किडनैपर्स को दबोच लिया गया।
थाईलैंड के टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में जहां 16.3 लाख भारतीय थाईलैंड गए थे, वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 25 लाख (2.5 मिलियन) पहुंच गया. थाईलैंड में भारतीय मूल के करीब 2.75 लाख लोग रहते हैं. भारतीयों की इस भारी आवाजाही का फायदा अब अंतरराष्ट्रीय और भारतीय क्रिमिनल सिंडिकेट उठा रहे हैं. सस्ते टूर पैकेज, फर्जी नौकरी के विज्ञापन और जान-पहचान के भरोसे का फायदा उठाकर अपनों को ही निशाना बनाया जा रहा है. भारतीय विदेश मंत्रालय और थाई पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी कर पर्यटकों और नौकरीपेशा युवाओं को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं.