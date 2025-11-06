Advertisement
दुनिया का इकलौता देश, जहां मुस्कुराता है हर चेहरा ! इंडियंस को बहुत पसंद आती है ये जगह

Thailand land of smiles: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां हर किसी के चेहरे पर आपको मुस्कान दिखेगी? यह है थाईलैंड, जिसे 'मुस्कान की धरती' (Land of Smiles) कहा जाता है. यहां के लोग बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर, मुश्किल हालातों में भी चेहरे पर शांति और धैर्य वाली मुस्कान बनाए रखते हैं. यह मुस्कान उनके सम्मान, शिष्टाचार और मिलनसार स्वभाव की पहचान है, जो इसे भारतीयों का पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बनाती है.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:08 PM IST
Thailand culture and hospitality: अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे खुशमिजाज देश कौन-सा है तो शायद आपके दिमाग में कई नाम आएं. लेकिन एक देश ऐसा है जिसे आधिकारिक तौर पर 'Land of Smiles' यानी 'मुस्कान की धरती' कहा जाता है और वह थाईलैंड है. यह देश भारतीयों के बीच घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है. थाईलैंड की यह पहचान सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहां सुंदर बीच हैं या स्वादिष्ट खाना मिलता है, बल्कि यहां के लोगों का हमेशा मुस्कुराते रहना इसकी असली खासियत है.

हर जगह मुस्कान ही मुस्कान
आप थाईलैंड में कहीं भी चले जाइए, चाहे वह एयरपोर्ट हो, कोई बाजार हो, या गली-मोहल्ला, आपको हर जगह लोग मुस्कुराते हुए दिखेंगे. यह मुस्कान सिर्फ खुशी नहीं दिखाती, बल्कि यह वहां की संस्कृति और वहां के लोगों के स्वभाव को दर्शाती है. थाईलैंड में मुस्कुराना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक शिष्टाचार (Manners) है. जब थाई लोग एक-दूसरे को मिलते हैं तो हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं, जिसे 'वाई' (Wai) कहते हैं, और साथ में एक प्यारी-सी मुस्कान देते हैं. यह मुस्कान सम्मान जताने का उनका तरीका है.

यहां मुस्कान का इस्तेमाल बहुत अलग-अलग तरह से होता है. यह सिर्फ 'थैंक यू' या 'हाय' कहने के लिए नहीं होती, बल्कि अगर कोई मुश्किल स्थिति हो, तब भी लोग मुस्कुराते हैं ताकि गुस्सा या नाराज़गी कम दिखे. यह उनके शांत और धैर्यवान स्वभाव को दिखाता है. थाईलैंड के इस 'मुस्कुराते स्वभाव' के पीछे उनके धर्म का गहरा प्रभाव है.

आंतरिक शांति
थाईलैंड में ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं. बौद्ध धर्म करुणा (दयालुता) और भावनात्मक संतुलन की शिक्षा देता है. ये शिक्षाएं लोगों को सिखाती हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी परेशानी आए, आपको शांति और धैर्य बनाए रखना है. इसीलिए यहां के लोग मुश्किल हालात में भी चेहरे पर शांति वाली मुस्कान रखते हैं, जो उनकी आंतरिक शांति (Inner Peace) को दिखाती है.

मेहमाननवाजी
थाई लोग बहुत मिलनसार (Friendly) होते हैं और मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं. उनकी गर्मजोशी और मुस्कान किसी भी पर्यटक को अपनापन महसूस कराती है, जो थाईलैंड की यात्रा को यादगार बना देती है. इसलिए अगली बार जब आप थाईलैंड घूमने जाएं, तो सिर्फ वहां के मंदिरों और बीच का मजा ही न लें, बल्कि वहां के लोगों की मुस्कान को भी महसूस करें. यह मुस्कान थाईलैंड की असली और सबसे खूबसूरत पहचान है.

