थाईलैंड में भयानक रेल हादसा, क्रेन गिरने से पटरी से उतरी ट्रेन, 22 की मौत, कई घायल

Thailand Accident: थाईलैंड में एक भयानक हादसा हुआ है, यहां पर पटरी से ट्रेन उतरने की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 14, 2026, 10:56 AM IST
Thailand Train Accident: थाईलैंड में एक भयानक हादसा हुआ है, यहां पर  एक हाई-स्पीड रेल पुल के निर्माण में इस्तेमाल हो रही क्रेन तेज रफ्तार में चल रही पैसेंजर ट्रेन पर गिर गई, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई और एक बड़ा हादसा हो गया, इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. 

 

अचानक गिरी क्रेन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा बुधवार सुबह बैंकॉक से 230 km (143 मील) उत्तर-पूर्व में नाखोन रत्चासिमा प्रांत के सिखियो जिले में हुआ. नाखोन रत्चासिमा प्रांत के एक लोकल पुलिस चीफ थैचैपोन चिन्नावोंग ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया, 22 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन थाईलैंड के उबोन रत्चथानी प्रांत जा रही थी, इसी रास्ते पर एक  क्रेन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी. वो क्रेन अचानक गिर गई और गुजर रही ट्रेन से टकरा गई.

थोड़ी देर में लगी आग
इससे ट्रेन पटरी से उतर गई और थोड़ी देर के लिए उसमें आग लग गई, जब तक इसपर काबू पाया जाता तब तक आग भयानक हो गई और इसने कई लोगों को चपेट में ले लिया, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें घायल लोगों को बचाने के लिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स मलबे को काटते हुए दिख रहे हैं. वहीं मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि आग बुझा दी गई है और बचाव कार्य अब चल रहा है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

thailand train accident

