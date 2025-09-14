 चंद मिनटों में उजड़ गई दुनिया, सड़क पर घायल को बचाने रुकी थी नर्स, चेहरा देखते ही उड़ गए होश
चंद मिनटों में उजड़ गई दुनिया, सड़क पर घायल को बचाने रुकी थी नर्स, चेहरा देखते ही उड़ गए होश

Thailand News: थाईलैंड में एक नर्स काम करके वापस लौट रही थी. तभी उसने देखा कि एक कार हादसे का शिकार हुई है. जैसे ही वह घायल को बचाने के लिए वहां पहुंची तो उसके होश उड़ गए.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 14, 2025, 07:43 PM IST
चंद मिनटों में उजड़ गई दुनिया, सड़क पर घायल को बचाने रुकी थी नर्स, चेहरा देखते ही उड़ गए होश

Thailand News: कहते हैं कि कब किसके साथ क्या हो जाए, इसका भरोसा नहीं रहता है. थाईलैंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. थाईलैंड में काम करके वापस लौट रही एक नर्स ने देखा कि एक कार हादसे का शिकार हुई है. जब वह हेल्प के लिए वहां रुकी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई.  उसने वहां पर देखा कि हादसे का शिकार हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है. इस घटना के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला लोग तरह-तरह की टिप्पणी करने लगे. जानें पूरा मामला.

क्या है मामला
ये मामला 6 सितंबर का है. मध्य थाईलैंड के अयुत्या प्रांत में राजमार्ग 347 पर एक्सीडेंट हुआ था, कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभे से टकरा गई थी और इससे कार का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था. हादसे की वजह से ड्राइवर भी मलबे में फंस गया था. हालांकि वहां पहुंचे बचाव कर्मियों ने हाइड्रोलिक कटिंग टूल्स की मदद से वाहन को खोला और फंसे हुए चालक को बाहर निकाला.

अचानक रोने लगी नर्स
जब ये हादसा हुआ उसी समय एक नर्स ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी और वह घटनास्थल पर रूकी और जैसे ही ड्राइवर के पास पहुंची तो वह अचानक फूट-फूट कर रोने लगी. इसके बाद उसे एहसास हुआ कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति उसका प्रेमी है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुःख से अभिभूत होने के बावजूद, नर्स अपने प्रेमी पर सीपीआर करती रही. अस्पताल ले जाते समय भी उसकी कोशिशें जारी रहीं. इसके बावजूद भी उसके प्रेमी ने आखिर में दम तोड़ दिया.

लोगों ने प्रकट की सहानुभूति
इसके बाद पता चला कि दोनों ने काम खत्म किया था और अस्पताल से साथ-साथ निकले थे. वह घर जाते समय गाड़ी उसके पीछे चला रही थी. जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर फैली तो लोगों ने उस नर्स के प्रति सहानुभूति प्रकट की. एक ने लिखा यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह कितना हृदयविदारक रहा होगा. मेरा दिल आपके लिए दुखी है. ईश्वर करे कि उनका प्यार आपको मार्गदर्शन और सांत्वना देता रहे. एक ने लिखा आपकी दयालुता ने आपको अपने प्रेमी के अंतिम सफर में व्यक्तिगत रूप से साथ चलने का मौका दिया. इस दुनिया से जाने से पहले भी वह आपको देख पाया.

