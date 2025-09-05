'अंकल' कहने पर चली गई थाइलैंड के PM की कुर्सी, कंबोडिया से संघर्ष, अब फिल्मी स्टाइल में चुना जा रहा नया PM
'अंकल' कहने पर चली गई थाइलैंड के PM की कुर्सी, कंबोडिया से संघर्ष, अब फिल्मी स्टाइल में चुना जा रहा नया PM

Thailand parliament to vote on new PM: थाईलैंड की राजनीति में इन दिनों हलचल मची है, मानो कोई सियासी थ्रिलर फिल्म चल रही हो. पेतोंगतार्न शिनावात्रा को 'अंकल' कहने पर PM पद से हटाया जाना. अचानक अब अनुतिन चर्नवीराकुल और चाइकासेम नितिसिरी के बीच PM की जंग होना. थाकसिन शिनावात्रा का दुबई भाग जाने के बीच आज शुक्रवार को थाइलैंड को नया पीएम मिल जाएगा. अब जानें पूरी कहानी.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 05, 2025, 11:07 AM IST
'अंकल' कहने पर चली गई थाइलैंड के PM की कुर्सी, कंबोडिया से संघर्ष, अब फिल्मी स्टाइल में चुना जा रहा नया PM

Who is new Thailand PM: थाईलैंड की सियासत इन दिनों किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं. एक 17 मिनट की फोन कॉल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. जब प्रधानमंत्री पेतोंगतार्न शिनावात्रा ने कंबोडिया के सीनेट अध्यक्ष और पूर्व PM हुन सेन को 'अंकल' कहकर पुकारा और सीमा विवाद पर बात की. इस कॉल में उन्होंने थाई सेना के एक बड़े अधिकारी की आलोचना भी की. बस, यहीं से शुरू हुआ बवाल. कॉल लीक हुई और थाईलैंड में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क उठीं.
नतीजा? संवैधानिक अदालत ने 7-2 के बहुमत से पेतोंगतार्न को नैतिक उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए जुलाई 2025 में उनके पद से हटा दिया गया. यह कॉल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 817 किमी लंबी विवादित सीमा से जुड़ी थी, जो जुलाई में पांच दिन की सशस्त्र झड़प में बदल गई थी. अब शुक्रवार (5 सितंबर 2025) को संसद में नया प्रधानमंत्री चुनने की जंग है, और यह दृश्य किसी सियासी ड्रामे से कम नहीं है.

अनुतिन चर्नवीराकुल: सियासत का नया हीरो?
इस सियासी रण में भुमजैथाई पार्टी के 58 साल के नेता अनुतिन चर्नवीराकुल सबसे आगे हैं.अनुतिन ने 146 सांसदों का समर्थन जुटाया है और विपक्षी पीपुल्स पार्टी के 143 सांसद भी उनके साथ हैं. 492 सदस्यों वाली संसद में 247 वोट चाहिए और अनुतिन के पास यह आंकड़ा लगभग पक्का है.अनुतिन ने वादा किया है कि अगर वह PM बने तो चार महीने में संसद भंग कर नए चुनाव कराएंगे. लेकिन अनुतिन कोई साधारण नेता नहीं हैं. यह वही शख्स हैं, जिन्होंने थाईलैंड में भांग को वैध कराने की मुहिम चलाई थी. कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनकी आलोचना हुई, मगर उनकी सियासी चतुराई ने उन्हें इस रेस में टॉप पर ला खड़ा किया. क्या अनुतिन थाईलैंड की सियासत का नया हीरो बनेंगे, या यह सिर्फ एक और ड्रामा है?

फियू थाई का आखिरी पैंतरा
दूसरी ओर, फियू थाई पार्टी जो थाकसिन शिनावात्रा का गढ़ रही है. उसने 77 साल के चाइकासेम नितिसिरी को मैदान में उतारा है.चाइकासेम जो पूर्व अटॉर्नी जनरल और न्याय मंत्री रह चुके हैं उन्होंने ने दावा किया है कि वह PM बनते ही तुरंत संसद भंग कर देंगे. फियू थाई ने मंगलवार को राजा से संसद भंग करने की अपील की थी, मगर प्रिवी काउंसिल ने इसे ठुकरा दिया.अब उनकी रणनीति अनुतिन के समर्थन को तोड़ने की है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी जल्दी चुनाव चाहती है.लेकिन पीपुल्स पार्टी ने साफ कर दिया कि वह अनुतिन के साथ अपनी डील पर कायम रहेगी. फियू थाई का यह दांव क्या रंग लाएगा, या उनका सियासी किला ढहने की कगार पर है?

थाकसिन का फिल्मी पलायन: साजिश या मजबूरी?
थाइलैंड की राजनीति की कहानी में असली रोमांच तब आया, जब पेतोंगतार्न के पिता और पूर्व PM थाकसिन शिनावात्रा गुरुवार को अचानक निजी जेट से दुबई रवाना हो गए. थाकसिन, जिन्हें 2006 में सैन्य तख्तापलट ने सत्ता से हटाया था, 2008 से दुबई में निर्वासित जीवन बिता चुके हैं. उनका यह कदम तब उठाया जब मंगलवार को एक अदालती फैसला उनकी जेल की सजा को फिर से लागू कर सकता है. थाकसिन ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वह सिंगापुर मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे, मगर उनका जेट सिंगापुर की ओर जाने के बाद अचानक भारत की तरफ मुड़ा और फिर दुबई पहुंचा.क्या यह जेल से बचने की चाल है? या कोई बड़ा सियासी दांव? थाकसिन का यह फिल्मी स्टाइल पलायन थाईलैंड की सियासत में सस्पेंस का नया चैप्टर जोड़ गया है.

थाईलैंड की सियासत का रहस्यमयी साजिशें
थाईलैंड की सियासत में रहस्य और साजिशें नई नहीं हैं. पिछले दो दशकों में सैन्य तख्तापलट, अदालती हस्तक्षेप, और सियासी डील्स ने देश को अस्थिर रखा है.थाकसिन का परिवार, जो फियू थाई के जरिए पांच बार सत्ता में आ चुका है, हमेशा सेना और शाही समर्थकों के निशाने पर रहा. 2023 के चुनाव में पीपुल्स पार्टी (तब मूव फॉरवर्ड) ने सबसे ज्यादा सीटें जीतीं, मगर सैन्य समर्थित सीनेटरों ने उनके PM को रोक दिया.अब पीपुल्स पार्टी अनुतिन के साथ है, लेकिन शर्त है कि नया संविधान बनाने के लिए जनमत संग्रह हो.क्या यह डील थाईलैंड को स्थिरता देगी, या यह सियासत का एक और ट्विस्ट है?

थाईलैंड में कौन बनेगा नया पीएम?
सस्पेंस अभी बरकरार है. अगर अनुतिन या चाइकासेम में से कोई भी बहुमत हासिल नहीं कर पाया, तो थाईलैंड में सियासी गतिरोध और गहरा सकता है. तीन अन्य उम्मीदवार ऊर्जा मंत्री पिरापन सलीरथविभागा, पूर्व उप-प्रधानमंत्री जुरिन लक्सनाविसित और पूर्व PM प्रयुथ चान-ओचा भी दौड़ में हैं. यानी अभीसियासी थ्रिलर अपने चरम पर है, और इसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

