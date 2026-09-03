थाईलैंड में मंदी से उबरने का अनोखा तरीका, चेहरे पर सोने का वर्क क्यों लगवा रहे लोग; क्या है 'ना ना थोंग' अनुष्ठान?

थाईलैंड में इस पवित्र अनुष्ठान को 'ना ना थोंग' यानी स्वर्ण मुख का आशीर्वाद कहा जाता है. इस दौरान अनुष्ठान करने वाले एक 35 साल के मास्टर टोंग श्रद्धालुओं के माथे, गाल, ठुड्डी पर सोने का वर्क लगाते हैं और फिर पूरे चेहरे पर मालिस किया जाता है, जिसके बाद पूरा चेहरा सोने के जैसे चमक उठता है. थाईलैंड की राजधानी बैंककॉक के अलावा वहां के कई शहरों में ऐसे अनुष्ठान देखे जाते हैं. बताया जाता है कि मालिस के बाद विशेष मंत्रों या पूजा के साथ इसे त्वचा में एब्जॉर्ब करना का दावा भी किया जाता है.