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थाईलैंड में मंदी से उबरने का अनोखा तरीका, चेहरे पर सोने का वर्क क्यों लगवा रहे लोग; क्या है 'ना ना थोंग' अनुष्ठान?

थाईलैंड में लोग अपने चेहरे पर सोने का वर्क लगवा रहे हैं. थाई समाज के लोगों का मानना है कि इससे आने वाले समय में उनका भाग्य सही होगा. मंदी से गुजर रहे थाईलैंड में 'ना ना थोंग' नाम के इस अनुष्ठान ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 03, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:08 PM IST
थाईलैंड में मंदी से उबरने का अनोखा तरीका, चेहरे पर सोने का वर्क क्यों लगवा रहे लोग; क्या है 'ना ना थोंग' अनुष्ठान?
Image Credit: थाईलैंड में अजीबोगरीब अनुष्ठान ने किया हैरान. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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