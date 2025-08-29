फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या होगा?
दुनिया

फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या होगा?

Thailand Prime Minister: थाइलैंड के प्रधानमंत्री को अदालत ने उनके पद से हटा दिया है. फोन कॉल लीक होने के मामले में पैतोंगतार्न शिनावात्रा को पद से हटाया गया है. उनके पद से हटने के बाद थाइलैंड में बड़े राजनीतिक बदलाव होने की उम्मीद है. चलिए जानते हैं अब आगे क्या होगा?

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:10 PM IST
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या होगा?

Thailand Prime Minister: थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा को पद से हटा दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुई बातचीत में उन्हें नैतिकता और ईमानदारी के उल्लंघन का दोषी पाया गया. 9 जजों वाली कोर्ट की बेंट ने कहा कि पैतोंगतार्न ने अपने निजी हितों को राष्ट्र के हितों से ऊपर रखा और देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया. इससे पहले, अदालत ने उन्हें निलंबित कर दिया था.

इससे पहले, अदालत ने उन्हें निलंबित कर दिया था. 1 जुलाई को जब कोर्ट ने उनके खिलाफ मामले की सुनवाई को हरी झंडी दी थी तो उन्हें उसी समय उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था और उप प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई ने उनके तमाम कार्यों को संभाल रहे थे. कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि शिनावात्रा की उत्तराधिकारी अपनी नौकरी खो देंगी, जिसके लिए उन्हें एक साल पहले चुना गया था.

थाइलैंड की पीएम पर क्या हैं आरोप?

थाइलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा की एक फोन कॉल लीक हुई थी, जिसके बाद से उनके खिलाफ देश में गुस्सा फैल गया था. 15 जून को थाइलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के मकसद से यह कॉल की गई थी. हालांकि इस कॉल में पैटोंगटार्न का लहजा कुछ लोगों को ज्यादा दोस्ताना लगा और ऐसा भी कहा गया कि उन्होंने थाई सेना के एक जनरल की छवि खराब की.

किसने लीक की थी थाइलैंड पीएम की कॉल रिकॉर्डिंग?

बताया जा रहा है कि शिनावात्रा की यह कॉल रिकॉर्डिंग कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन (Hun Sen) ने लीक की थी, जो 38 साल तक प्रधानमंत्री रहे और 2023 में अपने बेटे हुन मानेट (Hun Manet) को सत्ता सौंप दी. दिलचस्प बात यह है कि यह मामला ऐसे समय में आया जब मई में सीमा विवाद वाले इलाके में हुई झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया था. इसके बाद जून में दोनों देशों के बीच पाँच दिन तक लड़ाई हुई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और 2.6 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए.

शिनावात्रा के पिता की सियासत का बड़ा झटका

यह झटका शिनावात्रा पैटोंगटार्न के पिता और थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा के लिए भी बड़ा धक्का है. क्योंकि थाकसिन को 2006 में सेना ने सत्ता से हटा दिया था लेकिन वह अब भी परोक्ष रूप से थाई राजनीति में असर रखते हैं.

थाइलैंड में आगे क्या होगा?

थाईलैंड में सत्ता परिवर्तन

उप प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई और वर्तमान कैबिनेट कार्यवाहक सरकार चलाएंगे. नया प्रधानमंत्री संसद चुनेगी, हालांकि संविधान में इसकी कोई तय समय-सीमा नहीं है.

प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पहले 50 सांसदों का समर्थन चाहिए ताकि उसका नाम वोटिंग के लिए आए. इसके बाद संसद के कुल 492 सदस्यों में से कम से कम 247 वोट मिलने पर ही कोई प्रधानमंत्री बन सकता है.

कौन बन सकता है थाइलैंड का नया प्रधानमंत्री?

उम्मीदवार का नाम पद / पृष्ठभूमि
चैकासेम नितिसिरी पूर्व न्याय मंत्री, अटॉर्नी जनरल
अनुतिन चार्नवीराकुल पूर्व गृहमंत्री, पूर्व उप प्रधानमंत्री
पिरापन सलीरथविभगा मौजूदा ऊर्जा मंत्री
जुरिन लक्सनाविसित पूर्व उप प्रधानमंत्री
प्रयुथ चान-ओ-चा पूर्व प्रधानमंत्री व जनरल (2014 तख़्तापलट), वर्तमान शाही सलाहकार
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

