थाईलैंड के शाही परिवार से एक दुखद खबर सामने आई है. देश के राजा महा वजिरालोंगकोर्न की बड़ी बेटी और वरिष्ठ शाही सदस्य राजकुमारी बज्रकिटियाभा महिदोल (Princess Bajrakitiyabha Mahidol) का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. शाही महल की ओर से शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में इस जानकारी की पुष्टि की गई. रॉयल हाउसहोल्ड ब्यूरो के अनुसार, राजकुमारी पिछले कई वर्षों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. दिसंबर 2022 में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में चिकित्सकों ने बताया कि वह पेट में गंभीर संक्रमण (Abdominal Infection) से पीड़ित थीं.
शाही महल के जारी किए गए बयान में कहा गया कि इलाज के दौरान उनकी हालत लगातार खराब होती गई और गुरुवार शाम उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली. इस वर्ष मई में शाही परिवार की ओर से जारी अपडेट में बताया गया था कि राजकुमारी की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है. उनके फेफड़ों और किडनी के कामकाज को बनाए रखने के लिए विशेष चिकित्सा उपकरणों का सहारा लिया जा रहा था. साथ ही उन्हें लगातार दवाएं भी दी जा रही थीं.
शाही परंपराओं के अनुसार, राजकुमारी का पार्थिव शरीर बैंकॉक स्थित ग्रैंड पैलेस में रखा जाएगा, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे. महल ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय परंपराओं के तहत सर्वोच्च सम्मान के साथ किया जाएगा. थाईलैंड में 'प्रिंसेस भा' के नाम से लोकप्रिय बज्रकिटियाभा केवल शाही परिवार की सदस्य ही नहीं थीं, बल्कि उन्होंने कानून और कूटनीति के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया था.
राजकुमारी ने ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की थी. अमेरिका की प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभियोजक (Prosecutor) के रूप में काम किया. बाद में वह ऑस्ट्रिया में थाईलैंड की राजदूत भी रहीं. एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने पेशेवर जीवन का जिक्र करते हुए कहा था कि वह खुद को किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं मानतीं. उनके अनुसार, कानून, कूटनीति और सार्वजनिक सेवा इन सभी क्षेत्रों का अनुभव उन्हें एक अलग पहचान देता है. राजकुमारी बज्रकिटियाभा संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई कार्यक्रमों में भी सक्रिय रहीं. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों, न्याय व्यवस्था में सुधार और जेलों में बंद महिलाओं की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के मुद्दों पर काम किया.
राजा महा वजिरालोंगकोर्न की पहली पत्नी प्रिंसेस सोमसावली से जन्मी बज्रकिटियाभा उनकी इकलौती संतान थीं. उन्हें अपने पिता के बेहद करीबी शाही सदस्यों में माना जाता था. अस्पताल में भर्ती होने से एक वर्ष पहले उन्हें राजा के बॉडीगार्ड कमांड में एक वरिष्ठ जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी. राजकुमारी बज्रकिटियाभा का निधन थाईलैंड के शाही परिवार और देश के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है. कानून, कूटनीति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा.
73 वर्षीय राजा वजिरालोंगकोर्न के चार विवाहों से कुल सात बच्चे हैं. हालांकि अब तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है. थाईलैंड के उत्तराधिकार संबंधी नियमों में पुरुष उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए राजकुमारी बज्रकिटियाभा की भूमिका को लेकर समय-समय पर चर्चा होती रही थी.
थाईलैंड में शाही परिवार के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी को लेकर बेहद सख्त कानून लागू हैं. देश के 'लेज़े-मैजेस्टी' (Lese-Majeste) कानून के तहत राजशाही की आलोचना करने पर कठोर सजा का प्रावधान है, जिसमें कई वर्षों तक की जेल भी शामिल हो सकती है.