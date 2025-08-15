जिंदगी-मौत से जूझ रहीं इस देश की राजकुमारी, दवाओं के सहारे ले रहीं सांस, डॉक्टरों ने कही ये बात
दुनिया

जिंदगी-मौत से जूझ रहीं इस देश की राजकुमारी, दवाओं के सहारे ले रहीं सांस, डॉक्टरों ने कही ये बात

Thailand News: थाईलैंड की राजकुमारी को लेकर राजमहल ने बड़ा खुलासा किया है. राजकुमारी भा गंभीर ब्लड इन्फेक्शन की वजह से 2 सालों से अस्पताल में एडमिट हैं. 

Aug 15, 2025, 05:31 PM IST
Princess Bha Health Report: कहते हैं कि कब किसके साथ क्या हो जाए, इस बात का पता किसी को नहीं रहता है, इन दिनों थाईलैंड की राजुकमारी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है. किसी जमाने में देश- दुनिया में फेमस राजकुमारी जरकीटियाभा महिडोल अब हॅास्पिटल के बेड पर सांसे ले रही हैं. राजकुमारी, राजा की सबसे बड़ी बेटी हैं और पिछले दो साल से ज्यादा समय से गंभीर ब्लड इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में एडमिट हैं. उनकी तबीयत के बारे में राजमहल ने लोगों को जानकारी दी है.

राजमहल ने दी जानकारी
राजमहल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जरकीटियाभा महिडोल बैंकॉक के उत्तर में नाखोन रत्चासिमा में एक सैन्य कुत्ते के प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था और जिसके बाद वो बेहोश हो गईं थी. उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया जहां पर उनका आज तक इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया है कि राजकुमारी के फेफड़े और किडनी दवाओं की वजह से काम कर रहे हैं. 9 अगस्त, 2025 को डॅाक्टरों ने उनके ब्लड फ्लो में एक गंभीर इन्फेक्शन का पता लगाया जिसकी वजह से उनके ब्लड प्रेशर को स्थिर बनाए रखने के लिए एंटीबायोटिक्स और दवाएं देनी पड़ीं.

कहां से की पढ़ाई
MY न्यूज के मुताबिक थाईलैंड में उन्हें राजकुमारी भा के नाम से जाना जाता है. राजकुमारी भा राजा महा वजीरालोंगकोर्न की सबसे बड़ी बेटी और उनकी पहली शादी से इकलौती संतान हैं. उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका और थाईलैंड में पढ़ाई की है. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में कई पदों पर कार्य किया है और जेलों में महिलाओं के बेहतर उपचार के लिए अभियान चलाया है. उन्हें अपने पिता के बेहद करीब माना जाता है और अस्पताल में भर्ती होने से एक साल पहले ही उन्हें उनके अंगरक्षक दल में एक वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया गया था. हालांकि अभी राजा ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया है. राजा ने 4 शादियां की है.

F&Q
सवाल- थाईलैंड के राजा कौन हैं?
जवाब- थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न हैं.

सवाल- राजा महा वजीरालोंगकोर्न ने कितनी शादियां की है?
जवाब- राजा महा वजीरालोंगकोर्न ने 4 शादियां की है.

