Thailand Ship Attack: स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में थाइलैंड के जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला, लगी आग; 3 क्रू मेंबर्स लापता

Thailand Ship Attack: स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में थाइलैंड के जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला, लगी आग; 3 क्रू मेंबर्स लापता

Attack on Thailand Ship: जंग की आंच अब बाकी मुल्कों को भी झुलसा रही है. थाइलैंड की मयूरी नारी नाम के जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया, जिसके बाद 3 क्रू मेंबर्स लापता हैं.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 11, 2026, 04:51 PM IST
Thailand Ship Attack: स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में थाइलैंड के जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला, लगी आग; 3 क्रू मेंबर्स लापता

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल और अमेरिका की जंग अब खूंखार होती जा रही है और इसकी आंच में दुनिया के बाकी देश भी जलने लगे हैं. बुधवार को स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में थाइलैंड के एक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिसके बाद 3 क्रू मेंबर्स लापता हैं. थाइलैंड की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कि 20 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है. मंत्रालय का कहना है कि क्रू लाइफबोट की मदद से जहाज से भागा और उन्हें ओमानी नेवी ने बचाया. मंत्रालय का कहना है कि जहाज के पिछले हिस्से में एक धमाका हुआ और इंजन कम्पार्टमेंट में आग लग गई, जहां बाकी तीन क्रू मेंबर काम कर रहे थे.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

Thailandiran israel attack

