Thailand Ship Attack: स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में थाइलैंड के जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला, लगी आग; 3 क्रू मेंबर्स लापता

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल और अमेरिका की जंग अब खूंखार होती जा रही है और इसकी आंच में दुनिया के बाकी देश भी जलने लगे हैं. बुधवार को स्ट्रेट ऑफ हर्मुज में थाइलैंड के एक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिसके बाद 3 क्रू मेंबर्स लापता हैं. थाइलैंड की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कि 20 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है. मंत्रालय का कहना है कि क्रू लाइफबोट की मदद से जहाज से भागा और उन्हें ओमानी नेवी ने बचाया. मंत्रालय का कहना है कि जहाज के पिछले हिस्से में एक धमाका हुआ और इंजन कम्पार्टमेंट में आग लग गई, जहां बाकी तीन क्रू मेंबर काम कर रहे थे.

