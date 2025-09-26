Advertisement
trendingNow12937585
Hindi Newsदुनिया

15 साल निर्वासन, अब नालों की करेंगे रखवाली! जेल में बंद पूर्व पीएम को मिली चौंकाने वाली सजा

Thailand: थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को बैंकॉक के क्लोंग प्रेम सेंट्रल जेल के सीवर-सफाई कर्मचारियों की देखरेख की भूमिका सौंपी जाएगी.उनकी बेटी पैतोंगटार्न ने जेल का दौरा करने के बाद यह जानकारी दी. वे करप्शन और सत्ता के मिसयूज करने के आरोप में सजा में काट रहे हैं.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 साल निर्वासन, अब नालों की करेंगे रखवाली! जेल में बंद पूर्व पीएम को मिली चौंकाने वाली सजा

Thaksin Shinawatra: थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को जेल में नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है.  पूर्व पीएम की बेटी पैटोंगटार्न ने जेल मुलाकात के बाद बताया कि थाकसिन को सीवर साफ करने वाली टीम की देखरेख का काम सौंपा जाएगा. पैटोंगटार्न के मुताबिक, जेल डाइरेक्टर ने कहा है कि थाकसिन को सीवर सफाई का काम सीधे करने की बजाय मजदूरों की निगरानी करनी होगी. यानी वे खुद कीचड़ और कचरा नहीं उठाएंगे, बल्कि बाहर काम करने वाली टीम की देखरेख करेंगे.

थाई समाचार आउटलेट द नेशन के मुताबिक, पूर्व पीएम को यह जिम्मेदारी उन्हें जेल से बाहर काम करने का मौका देगी. हालांकि वे इस दौरान जेल प्रशासन की सख्त निगरानी में ही रहेंगे. आमतौर पर ऐसा मौका उन्हीं कैदियों को दिया जाता है, जिनका रवैया अच्छा हो और जिनकी सजा का वक्त कम बचा हो. थाकसिन की उम्र 76 साल है और उनकी बेटी का कहना है कि उनकी सेहत फिलहाल ठीक है.

हालांकि,सुधार विभाग ने अब तक थाकसिन शिनावात्रा को दी जाने वाली नई जिम्मेदारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन मौजूद दस्तावेज से पता चलता है कि बैंकॉक की नगरपालिका के साथ मिलकर क्लॉन्ग प्रीम जेल में सीवर साफ करने का एक प्रोफेशनल प्रोग्राम चलाता है. इस प्रोग्राम के तहत कैदियों की टीमें नियमित रूप से राजधानी की नालियां साफ करती हैं और यह काम अफसरों की देखरेख में होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले थाकसिन 2001 से 2006 तक थाईलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं. सितंबर 2006 में सेना ने उन्हें सत्ता से हटा दिया था. टेलीकॉम क्षेत्र से कारोबार शुरू करने वाले थाकसिन आज भी अपने परिवार के मजबूत सियासी नेटवर्क के जरिए असर रखते हैं. उनकी सबसे छोटी बेटी पैटॉन्गटार्न अगस्त पिछले साल प्रधानमंत्री चुनी गईं. लेकिन, इसी साल 29 अगस्त को संवैधानिक अदालत ने उन्हें नैतिक और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए पद से हटा दिया, क्योंकि जून में लीक हुई एक फोन कॉल में वह कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हून सेन से बातचीत करती पाई गई थीं. 

पूर्व पीएम थाकसिन पर क्या हैं आरोप?

थाकसिन करीब 15 साल तक निर्वासन में रहने के बाद अगस्त 2023 में थाईलैंड लौटे थे. उन पर भ्रष्टाचार और सत्ता के मिसयूज करने के मामले दर्ज थे. उन्हें आठ साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वापसी के बाद उन्हें  खराब स्वास्थ्य के कारण तुरंत पुलिस जनरल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां वे करीब छह महीने तक रहे. हॉस्पिटल में रहते हुए थाकसिन को राजकीय माफी मिली और उनकी सजा आठ साल से घटाकर एक साल कर दी गई. इसके बाद फरवरी में उन्हें आधी सजा काटने के बाद परोल पर रिहा कर दिया गया. उस वक्त लगा कि उनकी कानूनी परेशानियां खत्म हो गईं. लेकिन इस महीने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया. 9 सितंबर को अदालत ने कहा कि थाकसिन का लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना जरूरी नहीं था, इसलिए उसे जेल की सजा में नहीं गिना जाएगा. उसी दिन उन्हें दोबारा जेल लौटने का आदेश दिया गया.

पूर्व पीएम के वकील ने इन दावों को खारिज किया

हालांकि, कोर्ट के इस फैसले के बाद ये अटकलें लगाईं जाने लगे कि पूर्व प्रधानमंत्री अपनी बाकी की सजा घर में नजरबंदी या चिकित्सकीय निगरानी में काट सकते हैं. लेकिन 16 सितंबर को उनके वकील विन्यात चार्टमोंट्री ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, 'लोग जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने शब्दों के लिए जवाबदेह होना चाहिए.' उन्होंने पुष्टि की कि परिवार ने किसी विशेष सुविधा या बाहरी नजरबंदी का अनुरोध नहीं किया था. विन्यात ने आगे कहा कि थाकसिन को बुजुर्ग कैदियों के लिए रिजर्व्ड एरिया में रखा जा रहा है. जबकि, थाई कानून के तहत कुछ कैदी घर पर या चिकित्सा सुविधाओं में सजा काटने के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के अनुरोध पर 'सही समय आने पर' विचार किया जा सकता है.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Thaksin ShinawatraTahiland

Trending news

लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
Ayodhya case
आस्‍था के आधार पर नहीं हुआ अयोध्‍या केस का फैसला, पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने दी सफाई
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
;