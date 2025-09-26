15 साल निर्वासन, अब नालों की करेंगे रखवाली! जेल में बंद पूर्व पीएम को मिली चौंकाने वाली सजा

Thaksin Shinawatra: थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को जेल में नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है. पूर्व पीएम की बेटी पैटोंगटार्न ने जेल मुलाकात के बाद बताया कि थाकसिन को सीवर साफ करने वाली टीम की देखरेख का काम सौंपा जाएगा. पैटोंगटार्न के मुताबिक, जेल डाइरेक्टर ने कहा है कि थाकसिन को सीवर सफाई का काम सीधे करने की बजाय मजदूरों की निगरानी करनी होगी. यानी वे खुद कीचड़ और कचरा नहीं उठाएंगे, बल्कि बाहर काम करने वाली टीम की देखरेख करेंगे.

थाई समाचार आउटलेट द नेशन के मुताबिक, पूर्व पीएम को यह जिम्मेदारी उन्हें जेल से बाहर काम करने का मौका देगी. हालांकि वे इस दौरान जेल प्रशासन की सख्त निगरानी में ही रहेंगे. आमतौर पर ऐसा मौका उन्हीं कैदियों को दिया जाता है, जिनका रवैया अच्छा हो और जिनकी सजा का वक्त कम बचा हो. थाकसिन की उम्र 76 साल है और उनकी बेटी का कहना है कि उनकी सेहत फिलहाल ठीक है.

हालांकि,सुधार विभाग ने अब तक थाकसिन शिनावात्रा को दी जाने वाली नई जिम्मेदारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन मौजूद दस्तावेज से पता चलता है कि बैंकॉक की नगरपालिका के साथ मिलकर क्लॉन्ग प्रीम जेल में सीवर साफ करने का एक प्रोफेशनल प्रोग्राम चलाता है. इस प्रोग्राम के तहत कैदियों की टीमें नियमित रूप से राजधानी की नालियां साफ करती हैं और यह काम अफसरों की देखरेख में होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिण-पूर्व एशिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले थाकसिन 2001 से 2006 तक थाईलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं. सितंबर 2006 में सेना ने उन्हें सत्ता से हटा दिया था. टेलीकॉम क्षेत्र से कारोबार शुरू करने वाले थाकसिन आज भी अपने परिवार के मजबूत सियासी नेटवर्क के जरिए असर रखते हैं. उनकी सबसे छोटी बेटी पैटॉन्गटार्न अगस्त पिछले साल प्रधानमंत्री चुनी गईं. लेकिन, इसी साल 29 अगस्त को संवैधानिक अदालत ने उन्हें नैतिक और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए पद से हटा दिया, क्योंकि जून में लीक हुई एक फोन कॉल में वह कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हून सेन से बातचीत करती पाई गई थीं.

पूर्व पीएम थाकसिन पर क्या हैं आरोप?

थाकसिन करीब 15 साल तक निर्वासन में रहने के बाद अगस्त 2023 में थाईलैंड लौटे थे. उन पर भ्रष्टाचार और सत्ता के मिसयूज करने के मामले दर्ज थे. उन्हें आठ साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वापसी के बाद उन्हें खराब स्वास्थ्य के कारण तुरंत पुलिस जनरल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, जहां वे करीब छह महीने तक रहे. हॉस्पिटल में रहते हुए थाकसिन को राजकीय माफी मिली और उनकी सजा आठ साल से घटाकर एक साल कर दी गई. इसके बाद फरवरी में उन्हें आधी सजा काटने के बाद परोल पर रिहा कर दिया गया. उस वक्त लगा कि उनकी कानूनी परेशानियां खत्म हो गईं. लेकिन इस महीने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया. 9 सितंबर को अदालत ने कहा कि थाकसिन का लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना जरूरी नहीं था, इसलिए उसे जेल की सजा में नहीं गिना जाएगा. उसी दिन उन्हें दोबारा जेल लौटने का आदेश दिया गया.

पूर्व पीएम के वकील ने इन दावों को खारिज किया

हालांकि, कोर्ट के इस फैसले के बाद ये अटकलें लगाईं जाने लगे कि पूर्व प्रधानमंत्री अपनी बाकी की सजा घर में नजरबंदी या चिकित्सकीय निगरानी में काट सकते हैं. लेकिन 16 सितंबर को उनके वकील विन्यात चार्टमोंट्री ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, 'लोग जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने शब्दों के लिए जवाबदेह होना चाहिए.' उन्होंने पुष्टि की कि परिवार ने किसी विशेष सुविधा या बाहरी नजरबंदी का अनुरोध नहीं किया था. विन्यात ने आगे कहा कि थाकसिन को बुजुर्ग कैदियों के लिए रिजर्व्ड एरिया में रखा जा रहा है. जबकि, थाई कानून के तहत कुछ कैदी घर पर या चिकित्सा सुविधाओं में सजा काटने के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के अनुरोध पर 'सही समय आने पर' विचार किया जा सकता है.