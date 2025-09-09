PM मोदी और नेतन्याहू के बीच चर्चा, US टैरिफ पर इजरायल ने कह दी ये बड़ी बात

India Israel Ties: भारत-इजरायल पारंपरिक मित्र हैं. दोनोंं देश आतंकवाद का खात्मा पूरी शिद्दत से कर रहे हैं. भारत-इजरायल के द्विपक्षीय संबंध बीते 10 सालों में नई उंचाइयों पर पहुंचे हैं. आतंकवादी हमला चाहे भारत पर हुआ हो या इजरायल पर, नई दिल्ली और जेरुसलम हमेशा एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े दिखते हैं. अब अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी इजरायल खुलकर भारत के साथ ही दिख रहा है. पीएम मोदी और नेतन्याहू के संवाद के बाद भारत-इजरायल ने एक बार फिर से द्विपक्षीय हितों के लिए साथ काम करने का भरोसा जताया है.

पीएम मोदी का धन्यवाद

रविवार को यरुशलम में हुए आतंकवादी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निंदा करने और हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताने के बाद, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का आभार जताया है. जेरुसलम पर हुए आतंकी हमले में पांच लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. इजराइली प्रधानमंत्री के आधिकारिक अकाउंट X पर एक पोस्ट में उन्होंने आतंकवाद को एक ऐसा अभिशाप बताया जो सभी के लिए खतरा है. नेतन्याहू ने लिखा, 'इजरायल के साथ और हम सभी के लिए खतरा बन चुके आतंक के अभिशाप के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (@narendramodi) का धन्यवाद.'

Thank you Prime Minister @narendramodi for standing with Israel and against the scourge of terror that threatens us all. https://t.co/aeVC0hvG0Z — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 8, 2025

यूएस टैरिफ पर एक पिच पर भारत-इजरायल!

इजरायल के विदेश मंत्री बेज़ेल स्मोट्रिच ने कहा, इजरायल और भारत दोनों अमेरिका के साथ टैरिफ़ पर बातचीत कर रहे हैं. इजरायली वित्त मंत्री बेज़ेल स्मोट्रिच ने सोमवार को कहा, 'इजरायल और भारत दोनों टैरिफ संबंधी मुद्दों पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं'. उन्होंने विश्वास जताया कि समझौते हो जाएंगे. नई दिल्ली में एएनआई से बात करते हुए, इजरायली मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि दीर्घकालिक साझेदारियों में मतभेद 'ठीक' हैं, लेकिन इनका ओवरआल रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

टैरिफ पर बात बन जाएगी

उन्होंने कहा, 'भारत और अमेरिका के रिश्ते कई साल पुराने हैं. इजरायल और भारत के रिश्ते कई साल पुराने हैं. दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध कई साल पुराने हैं. अमेरिकी टैकिफ की बात करें तो मतभेद होना सामान्य बात है. तीनों नेताओं, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू, के बीच गहरी समझ है. इजरायल और भारत, टैरिफ को लेकर अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं. मुझे यकीन है कितना भी समय लगे, हम इस एक समझौते पर पहुंच जाएंगे.'

