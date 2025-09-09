PM मोदी और नेतन्याहू के बीच चर्चा, US टैरिफ पर इजरायल ने कह दी ये बड़ी बात
Advertisement
trendingNow12914206
Hindi Newsदुनिया

PM मोदी और नेतन्याहू के बीच चर्चा, US टैरिफ पर इजरायल ने कह दी ये बड़ी बात

Benjamin Netanyahu PM Modi: इजरायली मंत्री ने कहा, इजरायल और भारत के रिश्ते कई साल पुराने हैं. दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध कई साल पुराने हैं.  वहीं तीनों नेताओं, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच गहरी समझ है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 09, 2025, 05:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM मोदी और नेतन्याहू के बीच चर्चा, US टैरिफ पर इजरायल ने कह दी ये बड़ी बात

India Israel Ties: भारत-इजरायल पारंपरिक मित्र हैं. दोनोंं देश आतंकवाद का खात्मा पूरी शिद्दत से कर रहे हैं. भारत-इजरायल के द्विपक्षीय संबंध बीते 10 सालों में नई उंचाइयों पर पहुंचे हैं. आतंकवादी हमला चाहे भारत पर हुआ हो या इजरायल पर, नई दिल्ली और जेरुसलम हमेशा एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े दिखते हैं. अब अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी इजरायल खुलकर भारत के साथ ही दिख रहा है. पीएम मोदी और नेतन्याहू के संवाद के बाद भारत-इजरायल ने एक बार फिर से द्विपक्षीय हितों के लिए साथ काम करने का भरोसा जताया है. 

पीएम मोदी का धन्यवाद

रविवार को यरुशलम में हुए आतंकवादी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निंदा करने और हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताने के बाद, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का आभार जताया है. जेरुसलम पर हुए आतंकी हमले में पांच लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. इजराइली प्रधानमंत्री के आधिकारिक अकाउंट X पर एक पोस्ट में उन्होंने आतंकवाद को एक ऐसा अभिशाप बताया जो सभी के लिए खतरा है. नेतन्याहू ने लिखा, 'इजरायल के साथ और हम सभी के लिए खतरा बन चुके आतंक के अभिशाप के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (@narendramodi) का धन्यवाद.'

Add Zee News as a Preferred Source

यूएस टैरिफ पर एक पिच पर भारत-इजरायल!

इजरायल के विदेश मंत्री बेज़ेल स्मोट्रिच ने कहा, इजरायल और भारत दोनों अमेरिका के साथ टैरिफ़ पर बातचीत कर रहे हैं.  इजरायली वित्त मंत्री बेज़ेल स्मोट्रिच ने सोमवार को कहा, 'इजरायल और भारत दोनों टैरिफ संबंधी मुद्दों पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं'. उन्होंने विश्वास जताया कि समझौते हो जाएंगे. नई दिल्ली में एएनआई से बात करते हुए, इजरायली मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि दीर्घकालिक साझेदारियों में मतभेद 'ठीक' हैं, लेकिन इनका ओवरआल रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

टैरिफ पर बात बन जाएगी

उन्होंने कहा, 'भारत और अमेरिका के रिश्ते कई साल पुराने हैं. इजरायल और भारत के रिश्ते कई साल पुराने हैं. दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध कई साल पुराने हैं. अमेरिकी टैकिफ की बात करें तो मतभेद होना सामान्य बात है. तीनों नेताओं, प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू, के बीच गहरी समझ है. इजरायल और भारत, टैरिफ को लेकर अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं. मुझे यकीन है कितना भी समय लगे, हम इस एक समझौते पर पहुंच जाएंगे.'

ये भी पढ़ें-  ट्रंप दुनिया के 'द मोस्ट हेटेड मैन'? अमेरिका में भी उठे सवाल, देश से निष्ठा संकट में पड़ी

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Israel

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
;