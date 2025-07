एलन मस्क बनेंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति! नई पार्टी बना ली, क्या ट्रंप का बिगाड़ेंगे खेल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तनातनी के बाद स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने आखिरकार अपना वादा पूरा कर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है. अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में लंबे समय से दो पार्टियों का राज रहा है. लेकिन टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने द अमेरिका पार्टी नाम से नया राजनीतिक दल बना दिया है.

मस्क ने नई पार्टी लॉन्च करते हुए कहा कि देश के एक पार्टी सिस्टम से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने नई पार्टी बनाने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर रायशुमारी भी कराई थी, जिसमें 60 फीसदी से ज्यादा लोगों ने इसका समर्थन किया था. मस्क 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का खुलकर समर्थन करने वाली शख्सियतों में से एक थे. उन्होंने करीब 270 करोड़ डॉलर का चंदा भी रिपब्लिकन पार्टी को दिया था, जिसने ट्रंप की जीत में बड़ा योगदान दिया था.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!

When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.

Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025